Parcs, jardins et forêts urbaines : l’enjeu de la nature en ville

Article rédigé par L’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté, établissement public de coopération environnementale– PARTENARIAT
Ramener la nature en ville est un enjeu au cœur des politiques publiques que ça soit par le biais des parcs, jardins ou forêts urbaines qui offrent des lieux de respiration, de détente et de biodiversité. C’est le concept « Une Seule Santé ». Pourtant, dans les grands centres urbains français, un habitant sur deux n’a pas accès à un espace vert public à moins de cinq minutes de marche de son domicile.
Ces inégalités s’expliquent par la morphologie et la densité urbaine. Plus une ville est dense, plus elle concentre de parcs et jardins accessibles à pied, alors que les forêts publiques, souvent situées en périphérie, sont plus éloignées. L’OMS recommande au minimum 10 m² de parcs et jardins et 25 m² de forêts urbaines par habitant, mais une partie des villes restent en dessous de ces seuils.
Toutefois, il faut nuancer : ces indicateurs officiels ne tiennent pas toujours compte de la présence d’autres formes de nature, comme des berges de rivières ou des corridors naturels, qui jouent pourtant un rôle écologique et social essentiel.
3 villes de Bourgogne-Franche-Comté à la loupe
En Bourgogne-Franche-Comté, les chiffres montrent ces contrastes. À Dijon, 71 % des habitants vivent à moins de 300 m d’un espace vert, contre 53,5 % à Besançon et 62,7 % à Belfort.
Dans les centres urbains plus petits et peu denses comme Montbéliard, moins d’un habitant sur deux bénéficie de cette proximité immédiate. Mais dans certaines villes, d’autres espaces naturels compensent : à Besançon, le Doubs traverse la ville et ses quais aménagés offrent un accès direct à la nature, renforçant l’accès à la biodiversité urbaine.
Développer l’accès à la nature en ville, c’est donc conjuguer plusieurs leviers : préserver et créer des parcs et jardins, mais aussi valoriser les trames vertes et bleues existantes, les friches végétalisées ou les micro-espaces de verdure.
Les collectivités locales, au plus proche des territoires, jouent un rôle clé et mettent en œuvre, pour beaucoup d’entre elles, des concepts comme la règle du « 3-30-300 » (3 arbres visibles depuis chaque domicile, 30 % de couverture arborée par quartier, espace vert à 300 m).
Autant de solutions qui permettent de rapprocher la nature du quotidien des habitants, et qui peuvent être valorisées par le dispositif “Territoire Engagé pour la Nature” dont l’animation régionale est assurée par l’ARB.
L’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté encourage les multiples actions de préservation des milieux, des espèces et de leurs interactions…
Elle vous donne des pistes pour mieux comprendre notre lien à la nature et devenir ensemble des acteurs de sa préservation.
En 2024, son outil l’Observatoire Régional de la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté fait état de 1 978 espèces menacées : au moins 10% des espèces recensées en région.
En savoir plus
Sources : Étude de l’Insee (voir ici)
