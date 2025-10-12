Parcs, jardins et forêts urbaines : l’enjeu de la nature en ville

Ramener la nature en ville est un enjeu au cœur des politiques publiques que ça soit par le biais des parcs, jardins ou forêts urbaines qui offrent des lieux de respiration, de détente et de biodiversité. C’est le concept « Une Seule Santé ». Pourtant, dans les grands centres urbains français, un habitant sur deux n’a pas accès à un espace vert public à moins de cinq minutes de marche de son domicile.

Ces inégalités s’expliquent par la morphologie et la densité urbaine. Plus une ville est dense, plus elle concentre de parcs et jardins accessibles à pied, alors que les forêts publiques, souvent situées en périphérie, sont plus éloignées. L’OMS recommande au minimum 10 m² de parcs et jardins et 25 m² de forêts urbaines par habitant, mais une partie des villes restent en dessous de ces seuils.

Toutefois, il faut nuancer : ces indicateurs officiels ne tiennent pas toujours compte de la présence d’autres formes de nature, comme des berges de rivières ou des corridors naturels, qui jouent pourtant un rôle écologique et social essentiel.