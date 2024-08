Orages : la Haute-Saône et le Doubs en vigilance orange

Météo France a lancé une alerte ce vendredi 23 août pour des orages ce samedi, l’après-midi et en soirée, qui pourraient être accompagnés de fortes rafales de vent. Huit départements sont placés en vigilance orange dans l’est de la France, dont la Haute-Saône. Le Doubs a été ajouté à la liste des départements en vigilance orange ce samedi matin. Le Territoire de Belfort reste pour l’instant en vigilance jaune. Météo France avertissait ce samedi que, « une incertitude subsiste sur le ciblage précis des orages: une évolution de la couleur de la vigilance reste donc encore possible dans la journée», comme cela a donc été le cas pour le Doubs entre vendredi et samedi. A noter que la Haute-Saône est également placée en vigilance jaune pour risques d’inondations, tout comme le Doubs.

« Samedi après-midi, les températures s’élèvent entre 32 et 35°C et le temps tourne à l’orage, avertit Météo France dans son bulletin de vendredi. Des orages remontent par le sud-ouest et atteignent la Bourgogne dès le milieu de l’après-midi. Ils sont plus nombreux et plus marqués sur la moitié est de la Bourgogne (Saône-et-Loire et Côte d’Or). Ces orages s’étendent rapidement à la Haute-Marne, puis gagnent en fin de journée la Haute-Saône et les départements lorrains. Ces orages s’accompagnent de phénomènes à surveiller, pouvant occasionner des dommages :

– rafales souvent comprises entre 80 et 100 km/h, localement 110 km/h

– fortes intensités pluvieuses : 20 à 30 mm en moins d’une heure, 30 à 50 mm en 2 ou 3 heures, localement plus.

– chutes de grêle de taille moyenne (1 à 2 cm) à localement grosse (3 à 5 cm). »

Météo France estime que ces orages devraient se calmer vers minuit dans la nuit de samedi çà dimanche, mais avertit que des pluies soutenues se prolongeront une partie de la nuit dans un vaste secteur englobant le plateau de Langres, le département des Vosges et la Franche-Comté, ce qui pourrait provoquer des inondations locales.