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Nord Franche-Comté : après la canicule, les orages

Météo orage pluie vigilance
Des nuages menaçants sur les ballons des Vosges du sud en août 2025. (Le Trois | P.-Y.R.)

Météo France baisse progressivement le niveau d’alerte canicule dans le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône. En revanche, ces trois départements passent en vigilance orange pour les orages.

La canicule s’évacue peu à peu par le nord-est du pays. Si les deux départements alsaciens sont restés en vigilance route ce dimanche 28 juin, les départements francs-comtois sont passés en orange. Ils devraient passer en vigilance jaune, voire en vert (absence de vigilance) ce lundi 29 juin.

Les températures enregistrées dans le Territoire de Belfort restent au-dessus de 30 degrés : à 33, voire 35 degrés, indique le site de Météo France. Dans le Doubs, Météo France a relevé des températures entre 32 et 35°C en plaine et plateaux et entre 30 et 33°C dans le Haut-Doubs, et en Haute-Saône, entre 31 et 34 degrés.

Orages entre 1 h et 6 h

Ces températures devraient chuter avec l’arrivée d’orages. Météo-France place le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône en vigilance orange orages, dans la nuit de dimanche à lundi, à partir de 1 h jusqu’à 6 h. Les rafales de vent pourront atteindre jusqu’à 90Km/h. De fortes pluies sont attendues, jusqu’à 40 mm, voire des averses de grêle et une forte activité électrique. Le niveau de vigilance orages passera ensuite en jaune pour la journée de lundi, et en vert en fin de journée.

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