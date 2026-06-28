Nord Franche-Comté : après la canicule, les orages

La canicule s’évacue peu à peu par le nord-est du pays. Si les deux départements alsaciens sont restés en vigilance route ce dimanche 28 juin, les départements francs-comtois sont passés en orange. Ils devraient passer en vigilance jaune, voire en vert (absence de vigilance) ce lundi 29 juin.

Les températures enregistrées dans le Territoire de Belfort restent au-dessus de 30 degrés : à 33, voire 35 degrés, indique le site de Météo France. Dans le Doubs, Météo France a relevé des températures entre 32 et 35°C en plaine et plateaux et entre 30 et 33°C dans le Haut-Doubs, et en Haute-Saône, entre 31 et 34 degrés.