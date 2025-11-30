PUB

Non, le chauffage bois ne sera pas interdit en 2027

Feu dans un foyer de cheminée.
Le chauffage bois ne sera pas interdit en 2027 indique Atmo Bourgogne-Franche-Comté. | ©Pexels from Pixabay
Partenariat

Depuis début 2025, une rumeur circule sur l’interdiction du chauffage au bois à partir de 2027 en France et en Europe. Cette fausse information, largement relayée, suscite beaucoup d’inquiétude chez les 7 millions de foyers qui comptent sur le bois comme source d’énergie. Pourtant, la réalité est tout autre : il ne s’agit pas d’une interdiction pure et simple, mais d’un renforcement des normes pour limiter les appareils les plus polluants.

Article rédigé par Atmo BFC, association en charge de la qualité de l’air – PARTENARIAT

Pourquoi le chauffage bois est controversé ?

Le chauffage au bois bénéficie d’une image « verte » car le bois est une ressource renouvelable : les arbres absorbent le CO₂ pendant leur croissance, ce qui peut compenser en partie les émissions liées à la combustion. Cependant, cette énergie n’est pas sans impact : la combustion du bois produit d’importantes quantités de particules fines (PM₂,₅, PM₁₀), des composés organiques volatils (COV), du monoxyde de carbone et d’autres polluants de l’air. Ces émissions posent un problème de santé publique : les particules fines, surtout les plus petites, pénètrent profondément dans les poumons et peuvent contribuer à des maladies respiratoires, cardiovasculaires, voire à des cancers.

En France, le chauffage au bois domestique est l’un des premiers émetteurs de particules fines. En Bourgogne-Franche-Comté par exemple, il représente près d’un tiers des émissions de PM10 (37%, donnée OPTEER 2022), devant l’agriculture (26%), le transport routier (19%) et l’industrie (15%).

Une interdiction en 2027

La rumeur d’une interdiction totale en 2027 repose sur un malentendu : il ne s’agit pas d’un bannissement complet du chauffage au bois, mais d’un renforcement de la norme européenne Ecodesign, visant à améliorer les performances environnementales des nouveaux appareils. Seuls les modèles plus performants, avec un rendement élevé et des émissions réduites, seront autorisés à la vente. Jugés trop stricts, les critères initiaux ont été temporairement retirés. Une nouvelle version pourrait être soumise à consultation d’ici fin 2025, pour une entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2027.

Il n’existe pas d’interdiction générale du chauffage au bois, mais certaines restrictions peuvent s’appliquer localement. Par exemple, dans la Vallée de l’Arve, en Haute-Savoie, l’usage des cheminées à foyer ouvert est interdit depuis le 1er janvier 2022 sur les 41 communes couvertes par le Plan de Protection de l’Atmosphère. Si vous habitez dans une zone PPA ou utilisez un foyer ancien, il est conseillé de vérifier la réglementation locale et de vous renseigner sur les aides disponibles pour remplacer ou moderniser votre installation.

Vers une réglementation européenne plus stricte

L’Union européenne souhaite moderniser et durcir ses critères environnementaux concernant les appareils de chauffage à biomasse, pour réduire la pollution de l’air aux particules fines, surtout en hiver. Selon la Commission, les émissions de particules fines issues de certains poêles restent « très élevées en conditions réelles », et il existe un potentiel de réduction importante grâce aux technologies modernes.

Le nouveau cadre envisagé (parfois appelé « Ecodesign 2027 ») ne vise pas à interdire le chauffage au bois, mais à fixer des critères plus exigeants portant sur le rendement énergétique et les émissions polluantes. Cette réglementation à venir, prévue pour le 1er janvier 2027 concernerait surtout la conception des poêles à bois, des inserts, des chaudières à bois et autres systèmes de chauffage fonctionnant à partir de la biomasse.

La Commission affirme vouloir mener ce changement en concertation, sans appliquer les nouvelles normes de manière rétroactive : les propriétaires d’équipements actuels ne seraient donc pas contraints de les remplacer immédiatement.

Entretenir et bien utiliser son appareil pour limiter la pollution

Même si la réglementation vise à améliorer les performances des appareils, notre comportement joue un rôle majeur dans la réduction de la pollution : un entretien régulier, l’usage d’un bois adapté au chauffage et de bonnes pratiques de combustion sont fondamentaux :

  • Ramonage et maintenance : un ramonage (une à deux fois par an selon les règles locales) est fortement recommandé, voire obligatoire, pour maintenir des performances optimales et limiter les émissions.
  • Choix du bois : utiliser uniquement des essences adaptées au chauffage et bien sèches (faible taux d’humidité), car le bois humide ou inapproprié génère davantage de particules et de polluants.
  • Pratiques de combustion : adopter des méthodes favorisant une combustion complète, comme l’allumage par le haut, ajuster correctement les arrivées d’air et maintenir un bon régime de braises. Ces pratiques permettent de réduire la fumée, les émissions de particules fines et d’améliorer le rendement de l’appareil.

En combinant un appareil performant, un bois adapté et des pratiques de combustion maîtrisées, il est possible de réduire significativement l’impact sanitaire et environnemental de son chauffage au bois tout en conservant chaleur et confort

Les bons gestes

Choix de l’équipement :

  • Je privilégie un appareil labellisé Flamme Verte (rendement élevé, émissions basses).
  • Pour un poêle à granulés, je vérifie qu’il dispose des certifications DINplus ou ENplus et que l’automatisation fonctionne correctement.
 

Choix et qualité du bois/granulés :

  • Je choisis des essences adaptées au chauffage : bois dur non résineux comme le chêne, le hêtre ou le charme.
  • Je n’utilise que du bois de chauffage bien sec (taux d’humidité inférieur à 15–20 %).
  • Pour les poêles à granulés, j’utilise uniquement des pellets certifiés et stockés au sec.
  • Je ne brûle jamais de déchets, carton, papier journal, palettes, caisses, planches de meubles…
 

Stockage du bois/granulés :

  • Je stocke le bois ou les pellets dans un endroit sec et ventilé pour maintenir leur qualité.
  • J’évite le contact avec l’humidité pour limiter les pertes et assurer une combustion optimale.
 

Pratiques de combustion :

  • Pour les poêles à bûches :
    • Je pratique l’allumage inversé.
    • J’ouvre l’arrivée d’air au moment de l’allumage et maintiens un apport suffisant pendant la combustion.
    • Je ne surcharge pas le foyer et espace les bûches pour laisser circuler l’air.
    • Je recharge le bois uniquement sur des braises vives, en ouvrant la porte le moins possible.
    • Je ne ferme jamais totalement l’arrivée d’air.
  • Pour les poêles à granulés :
    • Je respecte les programmes automatiques de l’appareil pour l’allumage et le fonctionnement.
    • Je vérifie régulièrement le niveau de granulés pour éviter que l’alimentation automatique ne se bloque.
    • Je surveille les réglages de combustion et de température pour assurer une combustion stable et limiter les émissions.
    • Je ne laisse jamais le poêle fonctionner avec un réservoir vide.
     

Entretien et maintenance :

  • Pour tous les appareils :
    • Je nettoie régulièrement l’appareil et vide le cendrier pour garantir un bon fonctionnement.
    • Je fais entretenir l’installation et fais ramoner le conduit de fumée au moins une fois par an par un professionnel agréé.
  • Spécifique aux poêles à granulés :
    • Je nettoie quotidiennement le creuset et le tiroir à cendres.
    • Je dépoussière régulièrement le ventilateur et les conduits spécifiques.
    • Je fais réaliser par un professionnel un entretien annuel complet incluant le nettoyage des composants électroniques et du conduit.

Nos derniers articles

,
Le Rassemblement national arrive en tête dans la majorité des communes du Territoire de Belfort. | ©Le Trois - E.C.

Après une centaine de communes conquises en 2020, les Verts craignent les revers en 2026

Lors des dernières municipales, en 2020, les Ecologistes ont remporté Besançon, Strasbourg, Lyon et près d’une centaine de communes de France. Pour les maires écologistes sortants, les sondages ne sont pas favorables à ce stade.
Le groupe Atlantic est installé à l'Aéroparc depuis 2000. | ©Le Trois – Thibault Quartier

En Bourgogne, la résurrection des friches Kodak érigé en modèle de réindustrialisation

Près d'un milliard d'euros investis, 360 implantations, 6 600 emplois créés: SaôneOr, la zone industrielle de l’agglomération de Chalon-sur-Saône, bâtie sur des friches Kodak a reçu jeudi la visite du ministre de l'Industrie ce jeudi 27 novembre.
Orchis singe.

Bourgogne-Franche-Comté : 198 espèces sauvages concernées par le trafic illégal

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) a été signée en 1975. Elle constitue l’un des outils internationaux les plus importants pour lutter contre la surexploitation des espèces sauvages. Son objectif : veiller à ce que le commerce international d’animaux et de plantes — vivants ou transformés — ne menace pas leur survie. Aujourd’hui, plus de 40 000 espèces sont réglementées grâce à ce cadre mondial.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC