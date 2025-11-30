Non, le chauffage bois ne sera pas interdit en 2027

Le chauffage au bois bénéficie d’une image « verte » car le bois est une ressource renouvelable : les arbres absorbent le CO₂ pendant leur croissance, ce qui peut compenser en partie les émissions liées à la combustion. Cependant, cette énergie n’est pas sans impact : la combustion du bois produit d’importantes quantités de particules fines (PM₂,₅, PM₁₀), des composés organiques volatils (COV), du monoxyde de carbone et d’autres polluants de l’air. Ces émissions posent un problème de santé publique : les particules fines, surtout les plus petites, pénètrent profondément dans les poumons et peuvent contribuer à des maladies respiratoires, cardiovasculaires, voire à des cancers.

En France, le chauffage au bois domestique est l’un des premiers émetteurs de particules fines. En Bourgogne-Franche-Comté par exemple, il représente près d’un tiers des émissions de PM10 (37%, donnée OPTEER 2022), devant l’agriculture (26%), le transport routier (19%) et l’industrie (15%).