Nature, nuit et pollution lumineuse

Au-delà de notre temps de récupération, l’alternance jour/nuit a son importance pour la biodiversité. La nuit, un monde discret s’éveille : hiboux, chauves-souris, amphibiens et papillons de nuit prennent le relais d’une nature diurne endormie. La plupart des gens sous-estiment le nombre d’espèces qui sont actives et perceptibles la nuit. En Bourgogne-Franche-Comté, 92 % des espèces de mammifères sont considérées comme nocturnes. L’obscurité est donc un allié essentiel pour la biodiversité, permettant chasse, reproduction et déplacements.
L’influence de la pollution lumineuse sur la faune la nuit
Pourtant, cette vie nocturne est fragilisée. Quand on pense aux pollutions qui nuisent à la biodiversité, on imagine souvent certains produits chimiques, les gaz ou les déchets. Mais une autre forme de pollution, plus discrète, a pourtant de graves conséquences : la lumière artificielle. Cette pollution lumineuse perturbe les cycles biologiques, attire ou repousse certaines espèces et dérègle les rythmes naturels.
Une étude internationale a montré que face aux dérangements humains, de nombreuses espèces deviennent plus actives la nuit, y compris des animaux forestiers comme les sangliers ou les cerfs. Ces atteintes à la nuit noire, perturbent le vivant et nous privent de spectacles magnifiques (la voie lactée). On estime que plus de 80 % de la population mondiale vit sous un ciel « pollué » et que plus de 30 % ne voit plus la Voie Lactée et de très nombreuses étoiles. Les populations les plus impactées sont majoritairement situées dans les pays de l’hémisphère nord.
Face à ces 11 millions de point lumineux mesurés en France, de nombreuses collectivités font aujourd’hui évoluer la gestion de leur éclairage public, et grâce à des réglementations plus strictes et aux efforts d’économies d’énergie, les étoiles regagnent parfois du terrain et c’est aussi bon pour la biodiversité. Cependant quelques régions en France, restent cependant encore très exposées à la lumière la nuit et les efforts doivent se poursuivre.
Une « réserve de ciel étoilé » en Bourgogne-Franche-Comté
Le label ciel étoilé vise à récompenser les territoires dont la qualité du ciel étoilé est restée exceptionnelle et qui mettent en valeur leur ciel nocturne à des fins scientifiques, éducatives, culturelles, touristiques ou dans un but de préservation du patrimoine naturel. Le Parc Naturel du Morvan en Bourgogne-Franche-Comté est devenu la 24eme 24ème Réserve de Ciel Etoile (RICE) dans le Monde ! Les extinctions en cœur de nuit de 94% des points lumineux redonnent sa place à la nuit et sont acceptées par les habitants.
S’émerveiller, partager, s’inscrire dans un monde durable… « En Morvan, les étoiles font le spectacle ! »
Comment agir ?
- Choisissez plutôt des luminaires orientés vers le bas avec un spectre orangé pour gêner le moins possibles les insectes, les animaux et la flore.
- Éclairer uniquement la surface utile : Ne pas éclairer le ciel – part maximale de lumière renvoyée au-dessus de l’horizontale autorisée : 4%
- Eviter les éclairages vers des éléments naturels (mare, berges, rives, arbres…)
- Réduire la période d’éclairage
- En tant que particuliers, vous pouvez questionner votre mairie sur ce sujet et les inciter à entrer dans une démarche de progrès
- Chaque petit geste compte !
