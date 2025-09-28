Nature, nuit et pollution lumineuse

Pourtant, cette vie nocturne est fragilisée. Quand on pense aux pollutions qui nuisent à la biodiversité, on imagine souvent certains produits chimiques, les gaz ou les déchets. Mais une autre forme de pollution, plus discrète, a pourtant de graves conséquences : la lumière artificielle. Cette pollution lumineuse perturbe les cycles biologiques, attire ou repousse certaines espèces et dérègle les rythmes naturels.

Une étude internationale a montré que face aux dérangements humains, de nombreuses espèces deviennent plus actives la nuit, y compris des animaux forestiers comme les sangliers ou les cerfs. Ces atteintes à la nuit noire, perturbent le vivant et nous privent de spectacles magnifiques (la voie lactée). On estime que plus de 80 % de la population mondiale vit sous un ciel « pollué » et que plus de 30 % ne voit plus la Voie Lactée et de très nombreuses étoiles. Les populations les plus impactées sont majoritairement situées dans les pays de l’hémisphère nord.

Face à ces 11 millions de point lumineux mesurés en France, de nombreuses collectivités font aujourd’hui évoluer la gestion de leur éclairage public, et grâce à des réglementations plus strictes et aux efforts d’économies d’énergie, les étoiles regagnent parfois du terrain et c’est aussi bon pour la biodiversité. Cependant quelques régions en France, restent cependant encore très exposées à la lumière la nuit et les efforts doivent se poursuivre.