Le grand hapalémur, un primate au pelage marron-gris et aux yeux noisette qui se nourrit de bambous, est l’un des lémuriens les plus menacés de la planète. Surnommé « petit panda de Madagascar », il est classé depuis 1996 « en danger critique d’extinction » par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), et a frôlé la disparition totale.

Le bébé né le 6 mai, dont les soigneurs ne connaissent pas le sexe, vit avec sa mère, son père et sa tante dans une grande cage agrémentée de verdure, de branches et d’accessoires en bois.

C’est le premier petit de Tsingy, jeune femelle de 3 ans. Dès la naissance, elle a eu les bons réflexes et son bébé est monté à la mamelle pour s’alimenter. « Elle est très protectrice, ce qui est une bonne chose », observe l’un de ses soigneurs, Kevin Faivre-Chalon. Le père, Dakari, « a envie de voir son petit, il est intrigué et curieux », mais Tsingy ne le laisse pas s’approcher, remarque-t-il.