Moustiques, climat et qualité de l’air : les bons réflexes à adopter

Pour se protéger des moustiques, de nombreux produits sont disponibles. Les répulsifs les plus efficaces contiennent généralement du DEET, de l’icaridine ou de l’IR3535, des substances reconnues par les autorités sanitaires pour leur efficacité lorsqu’elles sont utilisées conformément aux recommandations.

Les spirales anti-moustiques, en revanche, méritent une vigilance particulière. Leur combustion émet des particules fines et différents composés irritants susceptibles d’altérer la qualité de l’air intérieur. Mieux vaut les réserver à un usage extérieur ou dans des espaces très bien ventilés.

Les insecticides diffusés par aérosols ou prises électriques contiennent souvent des pyréthrinoïdes (transfluthrine, tétraméthrine, pralléthrine, etc.). Efficaces contre les moustiques, ces substances peuvent également contribuer à la pollution de l’air intérieur et présentent des risques pour l’environnement, notamment pour les organismes aquatiques. Leur utilisation doit rester ponctuelle et raisonnée.