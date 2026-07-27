Montbéliard : le nouveau réseau de chaleur traverse l’Allan

C’est un chantier d’envergure qui se déploie sur l’Allan, à Montbéliard, jusqu’au 15 août. C’est la deuxième phase de travaux d’extension du réseau de chaleur urbain de la cité des Princes. « Cette intervention permettra de relier les deux rives grâce à une technique spécifique garantissant une protection maximale du milieu naturel », indique la mairie de Montbéliard dans un communiqué de presse.
Quelle est cette technique ? Elle s’appelle la « souille ». « Elle consiste à déposer les canalisations dans une tranchée temporaire aménagée au fond du lit de la rivière, avant une remise en état complète du site », détaille la mairie. Cette dernière n’a pas retenu le forage profond, qui s’avérait « irréalisable ». Accrocher les conduites à la passerelle du Pré-la-Rose n’était pas non plus possible : cela dépassait les capacités de la structure.
Le chantier a été programmé cet été pour ne pas déranger les cycles de reproduction des poissons. Une pêche de sauvegarde a même été réalisée le 15 juillet ; près de 6 000 poissons ont été capturés et relâchés en aval de la zone de travaux. « Afin de limiter tout impact sur le milieu aquatique, le chantier sera réalisé à sec, ajoute la mairie. Un barrage provisoire isolera la zone d’intervention tandis que le cours de l’Allan sera maintenu grâce à une dérivation temporaire par canalisations. » L’eau sera constamment surveillée.
« L’ensemble des interventions a également été pensé pour éviter tout risque de pollution », complète le communiqué. Les engins utilisent des huiles biodégradables, les eaux pompées sont traitées avant rejet et les opérations de soudure seront réalisées à distance de la rivière. La lit de la rivière sera reconstituée avec les matériaux d’origine.
8 000 logements chauffés par ce réseau de chaleur biomasse
Pour l’extension de ce réseau de chaleur, la chaufferie biomasse de la Petite-Hollande a été renforcée avec l’installation d’un second équipement de 6 MW (lire notre article). « Ce nouvel équipement permettra d’alimenter 30 nouvelles sous-stations desservant les quartiers des Blancheries, du Mont-Christ et des Batteries du Parc », rappelle la mairie. Cette extension offre une capacité supplémentaire de chauffage à 830 logements ; au total, le réseau, porté par Dalkia, filiale d’EDF, fournira de la chaleur à 8 000 logements.
« Le réseau a également été équipé de deux cuves de stockage thermique de 100 m3 chacune. Fonctionnant comme de véritables « thermos géants », elles permettent de stocker la chaleur produite lorsque les besoins sont faibles afin de la restituer lors des pics de consommation », note, encore, le communiqué. Qui explique : « Ce dispositif optimise le fonctionnement du réseau, limite le recours aux chaudières d’appoint et contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en maîtrisant les coûts de production de chaleur. »
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