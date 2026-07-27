Montbéliard : le nouveau réseau de chaleur traverse l’Allan

C’est un chantier d’envergure qui se déploie sur l’Allan, à Montbéliard, jusqu’au 15 août. C’est la deuxième phase de travaux d’extension du réseau de chaleur urbain de la cité des Princes. « Cette intervention permettra de relier les deux rives grâce à une technique spécifique garantissant une protection maximale du milieu naturel », indique la mairie de Montbéliard dans un communiqué de presse.

Quelle est cette technique ? Elle s’appelle la « souille ». « Elle consiste à déposer les canalisations dans une tranchée temporaire aménagée au fond du lit de la rivière, avant une remise en état complète du site », détaille la mairie. Cette dernière n’a pas retenu le forage profond, qui s’avérait « irréalisable ». Accrocher les conduites à la passerelle du Pré-la-Rose n’était pas non plus possible : cela dépassait les capacités de la structure.

Le chantier a été programmé cet été pour ne pas déranger les cycles de reproduction des poissons. Une pêche de sauvegarde a même été réalisée le 15 juillet ; près de 6 000 poissons ont été capturés et relâchés en aval de la zone de travaux. « Afin de limiter tout impact sur le milieu aquatique, le chantier sera réalisé à sec, ajoute la mairie. Un barrage provisoire isolera la zone d’intervention tandis que le cours de l’Allan sera maintenu grâce à une dérivation temporaire par canalisations. » L’eau sera constamment surveillée.

« L’ensemble des interventions a également été pensé pour éviter tout risque de pollution », complète le communiqué. Les engins utilisent des huiles biodégradables, les eaux pompées sont traitées avant rejet et les opérations de soudure seront réalisées à distance de la rivière. La lit de la rivière sera reconstituée avec les matériaux d’origine.