Météo France place le nord Franche-Comté en vigilance jaune orage et fortes pluies

Le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort sont placés en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » par Météo France, le 2e niveau d’alerte sur une échelle de quatre. La vigilance concerne « un risque d’orage localement très pluvieux », indique la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué de presse. « Très localement, ces orages pourront être peu mobiles et générer de forts cumuls de précipitations sur des courts laps de temps, de l’ordre de 20 à 40 voire (…) 50 litres d’eau/m2 parfois en moins d’une heure », mettent en garde les services de l’État. « Plus classiquement, ils pourront être aussi accompagnés de quelques chutes de grêle de faible taille, d’une activité électrique notable et de quelques rafales de vent voisines de 60 km/h », ajoutent-ils.

57 départements et Andorre sont placés en vigilance par Météo France (voir la carte).