Même s’il fait froid dehors, on aère !

L’aération permet aussi de réguler l’humidité. Un air trop humide est plus difficile et plus long à chauffer qu’un air sec, car l’eau présente dans l’air absorbe davantage d’énergie thermique avant que la température ambiante n’augmente.

Le taux d’humidité intérieur idéal se situe entre 40 % et 60 % pour préserver la santé, le confort et le bâti. Ainsi, en aérant même quand il fait froid dehors :

L’air, moins humide, atteint plus vite la température de consigne

Le chauffage fonctionne moins longtemps pour un même confort

L’air introduit lors d’une aération courte se réchauffe très rapidement une fois les fenêtres refermées, sans refroidir durablement le logement. En outre, aérer ne refroidit pas la maison à long terme et peut même contribuer à réduire la consommation énergétique en améliorant l’efficacité du chauffage.