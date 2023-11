Loup : la Suisse autorise le tir préventif dès le 1er décembre

En 2020, la Suisse comptait un peu plus de 100 loups. Aujourd’hui, elle en dénombre environ 300, pour 32 meutes. Les attaques s’élèvent à 1 480 en 2022, contre 446 en 2019. La confédération helvétique change de stratégie et va réguler « les meutes de manière proactive et non plus réactive », indique le conseil fédéral dans un communiqué de presse daté du 1er novembre. « Les cantons peuvent désormais abattre des loups afin de prévenir les dégâts, et non plus uniquement une fois que ceux-ci se sont produits », ajoute le document. Cette stratégie vise à « réduire les conflits survenant entre l’agriculture de montagne et le loup ».