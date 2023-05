Loup : la profession agricole met la pression sur le Gouvernement

En Bourgogne-Franche-Comté, 758 brebis ont été victimes d’attaques de loup en 2021. Ainsi débute une vidéo d’une dizaine de minutes de la chambre d’agriculture régionale Bourgogne-Franche-Comté, qui donne la parole aux éleveurs, « pour témoigner des conséquences morales et économiques qu’eux-mêmes et leurs familles subissent [avec les attaques des loups] », indique-t-elle.

La vidéo accompagne un communiqué de presse la profession agricole qui « réaffirme que la cohabitation entre le loup et l’élevage est impossible et parfaitement illusoire ». Dans ce document, elle intime le Gouvernement à choisir « entre le loup, qui ne peut désormais plus être considéré comme une espèce menacée – les effectifs dépassent le seuil de « viabilité » de 500 individus et sont estimés à plus de 1 000, soit plus du double – ou les éleveurs, qui travaillent chaque jour pour garantir la souveraineté alimentaire, le bien-être animal, l’aménagement et l’entretien des territoires ». La profession réclame « la réglementation, y compris supranationale, évolue enfin et le plus rapidement possible pour protéger les éleveurs ».