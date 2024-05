L’hôpital Nord Franche-Comté s’attaque aux anticoagulants polluants

L’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté a distingué l’hôpital Nord Franche-Comté le 27 mars 2024. L’hôpital est lauréat d’un appel à projet qui distingue les établissements qui cherchent à diminuer l’impact environnemental des médicaments et des dispositifs médicaux. Et reçoit ainsi 50 000 euros.

Le projet de l’HNFC ? L’établissement propose de mettre en place une prescription écoresponsable des produits anticoagulants. Entre sa fabrication, sa distribution ou encore son utilisation, ces médicaments visant à fluidifier le sang ne sont pas réellement durables et écologiques, expose l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Dans la ligne de mire de l’hôpital, l’héparine, l’anticoagulant le plus utilisé au monde dont l’empreinte carbone reste élevée. Le médicament est extrait du mucus d’intestin de porcs qui proviennent pour la majorité de Chine.

« Pour répondre aux besoins mondiaux en héparine, près de 500 millions de porcs sont nécessaires et proviennent de 55 à 60% de République Populaire de Chine », déclare l’ANSM. Une fois utilisées, les carcasses des porcs se retrouvent dans le fleuve de Shanghai engendrant des épidémies porcines. Entre les nombreux abattoirs et les transports abondants, il est difficile pour l’ANSM de contrôler le cadre de fabrication du médicament ainsi que sa chaîne d’approvisionnement.

Cet anticoagulant précis n’est qu’un seul exemple parmi d’autres. Certains, également d’origine animale ou encore d’origine synthétique, sont aussi concernés. C’est pour cela que l’hôpital Nord Franche-Comté souhaite faire un état des lieux environnemental des médicaments qu’il utilise et prescrit. Le nouveau défi pour les médecins, réussir à trouver l’équilibre entre un suivi médical optimal pour les patients et une empreinte carbone moindre.