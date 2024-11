Les vergers conservatoires au chevet de la biodiversité

Le verger conservatoire ou dit de sauvegarde regroupe différentes variétés d’une même espèce de fruit, le plus souvent représentatif d’un territoire, dans un souci de conservation des variétés anciennes. La Région Bourgogne-Franche-Comté a fait le choix d’aider à la sauvegarde des variétés fruitières anciennes. Grâce à une aide spécifique, la mise en œuvre de ces lieux de préservation de la diversité biologique et génétique permet la pérennité des variétés fruitières locales, leur étude, leur description et leur propagation.