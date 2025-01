Les forêts des Vosges et du Jura menacées par le changement climatique

Dans le détail, les cembraies (forêts de Pins cembro) et les mélézins (forêts de mélèzes) du subalpin ainsi que les hêtraies, sapinières et hêtraies-sapinières subalpines, sont classées en danger, tandis que 5 forêts mixtes, mélange de hêtres communs, de sapins blancs, ou d’épicéas communs, une forêt de sapins et d’épicéas et 2 pineraies montagnardes sont classées « vulnérables ».

Dans tous les cas, « le contexte de changements climatiques est un facteur déterminant des résultats de cette évaluation », indique l’étude. Dans les environnements montagneux ou pré-montagneux, les hausses de température ont tendance à être plus marquées qu’en plaine, entrainant notamment un « déficit hydrique accru ».

Ainsi dans les Alpes et les Pyrénées françaises, la température a augmenté de +2°C au cours du XXe siècle, contre +1,4°C dans le reste de la France, selon Météo-France. Ces écosystèmes, qui accueillent une large diversité d’espèces animales, végétales ou fongiques parfois spécifiques à ces milieux qui leur servent d’ultimes refuges, sont par ailleurs soumis à d’autres pressions d’origine anthropique (pollutions, surexploitation, espèces exotiques envahissantes…).

Et « malgré une abondance de recherches sur les forêts, il reste difficile de prédire les trajectoires futures des forêts de montagne de l’Hexagone et de Corse face au cocktail de pressions qu’elles subissent », estime l’UICN, l’OFB et le MNHN dans un communiqué commun.