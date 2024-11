Les acariens, de petites bêtes pas si inoffensives

L’allergie aux acariens est l’une des plus répandues. Après le pollen, les acariens constituent la deuxième source d’allergies respiratoires. Ce ne sont pas les acariens vivants qui provoquent ces réactions, mais bien leurs cadavres et leurs déjections. Parmi les symptômes courants, on retrouve la rhinite, l’asthme, la conjonctivite, la fièvre des foins, les démangeaisons, les irritations cutanées ou encore l’eczéma. Dans certains cas, les personnes allergiques peuvent également ressentir des maux de tête et une fatigue chronique.

Les symptômes tendent à s’intensifier à l’automne et en hiver, des périodes où les habitations sont moins aérées et davantage chauffées, favorisant ainsi la prolifération des acariens.

Selon le Haut Comité de Santé Publique (HCSP), environ 60 % des cas d’asthme chez l’enfant sont liés à une allergie aux acariens (juillet 2000). Des études plus récentes, comme celles publiées dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology, confirment que l’exposition aux acariens est l’un des principaux facteurs de risque pour le développement de l’asthme, en particulier chez les enfants.