Les 458 espèces d’araignées qui tissent la biodiversité régionale

L'Epeire concombre est une espèce d'araignée, présente en Bourgogne-Franche-Comté.
L'Epeire concombre est une espèce d'araignée, présente en Bourgogne-Franche-Comté. | ©Didier Descouens
Partenariat

Pour Halloween, l'agence régionale de la biodiversité Bourgogne-Franche-Comté déconstruit les a priori sur les araignées, ces créatures souvent redoutées dans les esprits. Derrière son image effrayante se cache un animal essentiel pour la nature. Inoffensives pour l’Homme, aucune espèce française n’est dangereuse. Très peu d’araignées (du fait de la petite taille de leurs crochets) sont capables de percer la peau humaine.

Article rédigé par L’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté, établissement public de coopération environnementale – PARTENARIAT

Les araignées

Contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas des insectes, mais des arachnides. Elles sont dotées d’un corps en deux parties : le céphalothorax et l’abdomen et possèdes quatre paires de pattes. Les insectes, quant à eux en possèdent six et deux antennes, l’identification est donc accessible à tous.

La diversité des espèces d’araignées en chiffres

Le groupe des araignées est très riche en termes de diversité de formes, de couleurs, de modes de vie et de techniques de chasse. Présentes partout, elles évoluent dans des habitats différents. Dans les maisons, les grottes, les forêts ou les hautes herbes, elles régulent naturellement les populations d’insectes et prennent part à l’équilibre des écosystèmes. L’Argyronète est même capable de vivre sous l’eau !  En Bourgogne-Franche-Comté, on compte 458 espèces déjà observées sur les 1700 espèces de Métropole.


En 2023, un état des lieux complet réalisé sur les araignées en France métropolitaine montre que plus de 10% de celles-ci sont menacées. Bien que seulement 8 de nos espèces soient concernées en région, l’analyse révèle un manque d’informations pour plus de 30% des araignées.   

Des auxiliaires

Elles ont leur place en tant qu’auxiliaire dans l’agriculture, certaines espèces peuvent même être incluses dans des stratégies de lutte biologique contre des espèces d’insectes dites ravageuses des cultures. Elles sont aussi des bio indicateurs écologiques, c’est-à-dire qu’elles témoignent de l’état de santé d’un milieu. Elles font aussi partie du régime alimentaire des oiseaux.

Intérêt pour l’Homme

La soie des araignées, par sa résistance et flexibilité, intéresse les industriels qui pourraient s’en inspirer par biomimétisme. Le biomimétisme, dont le nom dérive du grec (bios, signifiant vie, et mimesis, signifiant imiter ou reproduire ), cherche à comprendre comment les organismes vivants se sont développés à travers des processus évolutifs, ainsi que les structures, les formes et les matériaux adaptés à leur environnement afin de survivre et de perdurer. Quant au venin de certaines espèces, il est étudié pour un usage médical.

Agir pour les araignées et la connaissance de la biodiversité

Vous souhaitez participer à l’amélioration des connaissances sur les araignées. Vous avez un appareil photo numérique, vous êtes soucieux de la biodiversité ?  Le CBNFC ORI vous invite à participer à son enquête. Notez-vous un rappel dans votre agenda pour l’an prochain, car c’est d’août à octobre que vous aurez la chance de voir une Argiope Frêlon  (facilement reconnaissable avec ses motifs noirs et jaunes caractéristiques). On la croise assez bas dans la végétation, dans des milieux ensoleillés et moyennement humides : friches, pelouses, landes mésophiles et humides, là où il y a un nombre important de proies. Pour chasser, elle tisse une grande toile qui présente un zigzag vertical de soie épaisse et blanche, appelés stabilimentum, c’est un bon indice pour noter sa présence.

https://cbnfc-ori.org/insectes-invertebres/araignee-l-argiope-frelon-argiope-bruennichi

En savoir plus

Sources :

Export ORB Sigogne 2024 ; IUCN LR France Araignées 2023 – issu du livret des 100 chiffres expliqués sur les espèces en BFC Version chiffres 2022

 

Liens utiles :

Vidéo sur les araignées de l’OPIE, par Christine Rollard : https://youtu.be/Zbcx26rOxAk

 

Vous souhaitez comprendre mieux les statuts des espèces en Bourgogne-Franche-Comté 
Page indicateurs statuts des espèces de l’Observatoire Régional de la Biodiversité :
https://www.arb-bfc.fr/content/uploads/2024/08/fiche-synthese-indicateur-orb-statuts.pdf

Rendez-vous sur pour en savoir plus : https://www.arb-bfc.fr/

Nos derniers articles

Le pôle métropolitain met à disposition des kits de mesure pour estimer le taux de radon dans l'habitat.

Le radon, menace méconnue de nos environnements intérieurs

La qualité de l’air intérieur est un sujet « invisible » mais omniprésent dans notre vie quotidienne. Avec près de 80 à 90 % de notre temps passé chaque jour dans des espaces clos, nous nous exposons à une multitude de polluants susceptibles d’impacter notre santé. Parmi ces polluants figure le radon, gaz d’origine naturelle, inodore et incolore, surtout connu pour ses propriétés radioactives… et comme la seconde cause de mortalité par cancer du poumon après le tabac. A l’occasion de la journée européenne du radon, célébrée vendredi 7 novembre prochain, intéressons-nous à ce polluant encore trop méconnu…
Collecte de jouets.

Une collecte de jouets organisée pour réutiliser ou recycler

Peluches délaissées, jeux oubliés au fond du placard, vélos accrochés dans le garage... une collecte de jouets est organisée en novembre partout en France, une première à l'échelle nationale, pour leur donner une seconde vie ou les recycler.
,
Logo de Peugeot, lors de la présentation en septembre 2023, de la Peugeot e-3008. | ©Le Trois – Éva Chibane

Léger mieux en octobre pour le marché automobile

Le marché automobile progresse de 2,9 % en France en octobre, mais la tendance reste négative sur les dix mois de 2025, à – 5,4 %. Les ventes de Stellantis baissent de 8,3%.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC