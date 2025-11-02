Les 458 espèces d’araignées qui tissent la biodiversité régionale

Le groupe des araignées est très riche en termes de diversité de formes, de couleurs, de modes de vie et de techniques de chasse. Présentes partout, elles évoluent dans des habitats différents. Dans les maisons, les grottes, les forêts ou les hautes herbes, elles régulent naturellement les populations d’insectes et prennent part à l’équilibre des écosystèmes. L’Argyronète est même capable de vivre sous l’eau ! En Bourgogne-Franche-Comté, on compte 458 espèces déjà observées sur les 1700 espèces de Métropole.



En 2023, un état des lieux complet réalisé sur les araignées en France métropolitaine montre que plus de 10% de celles-ci sont menacées. Bien que seulement 8 de nos espèces soient concernées en région, l’analyse révèle un manque d’informations pour plus de 30% des araignées.