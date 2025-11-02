Les 458 espèces d’araignées qui tissent la biodiversité régionale

Article rédigé par L’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté, établissement public de coopération environnementale – PARTENARIAT
Les araignées
Contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas des insectes, mais des arachnides. Elles sont dotées d’un corps en deux parties : le céphalothorax et l’abdomen et possèdes quatre paires de pattes. Les insectes, quant à eux en possèdent six et deux antennes, l’identification est donc accessible à tous.
La diversité des espèces d’araignées en chiffres
Le groupe des araignées est très riche en termes de diversité de formes, de couleurs, de modes de vie et de techniques de chasse. Présentes partout, elles évoluent dans des habitats différents. Dans les maisons, les grottes, les forêts ou les hautes herbes, elles régulent naturellement les populations d’insectes et prennent part à l’équilibre des écosystèmes. L’Argyronète est même capable de vivre sous l’eau ! En Bourgogne-Franche-Comté, on compte 458 espèces déjà observées sur les 1700 espèces de Métropole.
En 2023, un état des lieux complet réalisé sur les araignées en France métropolitaine montre que plus de 10% de celles-ci sont menacées. Bien que seulement 8 de nos espèces soient concernées en région, l’analyse révèle un manque d’informations pour plus de 30% des araignées.
Des auxiliaires
Elles ont leur place en tant qu’auxiliaire dans l’agriculture, certaines espèces peuvent même être incluses dans des stratégies de lutte biologique contre des espèces d’insectes dites ravageuses des cultures. Elles sont aussi des bio indicateurs écologiques, c’est-à-dire qu’elles témoignent de l’état de santé d’un milieu. Elles font aussi partie du régime alimentaire des oiseaux.
Intérêt pour l’Homme
La soie des araignées, par sa résistance et flexibilité, intéresse les industriels qui pourraient s’en inspirer par biomimétisme. Le biomimétisme, dont le nom dérive du grec (bios, signifiant vie, et mimesis, signifiant imiter ou reproduire ), cherche à comprendre comment les organismes vivants se sont développés à travers des processus évolutifs, ainsi que les structures, les formes et les matériaux adaptés à leur environnement afin de survivre et de perdurer. Quant au venin de certaines espèces, il est étudié pour un usage médical.
Agir pour les araignées et la connaissance de la biodiversité
Vous souhaitez participer à l’amélioration des connaissances sur les araignées. Vous avez un appareil photo numérique, vous êtes soucieux de la biodiversité ? Le CBNFC ORI vous invite à participer à son enquête. Notez-vous un rappel dans votre agenda pour l’an prochain, car c’est d’août à octobre que vous aurez la chance de voir une Argiope Frêlon (facilement reconnaissable avec ses motifs noirs et jaunes caractéristiques). On la croise assez bas dans la végétation, dans des milieux ensoleillés et moyennement humides : friches, pelouses, landes mésophiles et humides, là où il y a un nombre important de proies. Pour chasser, elle tisse une grande toile qui présente un zigzag vertical de soie épaisse et blanche, appelés stabilimentum, c’est un bon indice pour noter sa présence.
https://cbnfc-ori.org/insectes-invertebres/araignee-l-argiope-frelon-argiope-bruennichi
En savoir plus
Sources :
Export ORB Sigogne 2024 ; IUCN LR France Araignées 2023 – issu du livret des 100 chiffres expliqués sur les espèces en BFC Version chiffres 2022
Liens utiles :
Vidéo sur les araignées de l’OPIE, par Christine Rollard : https://youtu.be/Zbcx26rOxAk
Vous souhaitez comprendre mieux les statuts des espèces en Bourgogne-Franche-Comté
Page indicateurs statuts des espèces de l’Observatoire Régional de la Biodiversité :
https://www.arb-bfc.fr/content/uploads/2024/08/fiche-synthese-indicateur-orb-statuts.pdf
Rendez-vous sur pour en savoir plus : https://www.arb-bfc.fr/