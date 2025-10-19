Légionellose : une bactérie discrète mais dangereuse

La légionelle est une bactérie présente naturellement dans l’eau et le sol. Sa prolifération est favorisée par l’eau tiède stagnante (au-delà de 20 °C). Elle se développe dans :

Les réseaux d’eau chaude sanitaire (douches, bains à remous…)

Les systèmes de climatisation ou de refroidissement (tours aéroréfrigérantes)

Les spas, fontaines décoratives, nébulisateurs, humidificateurs…

La contamination survient par inhalation de micro-gouttelettes (aérosols) d’eau contaminée de taille < 5 µm. Trois conditions doivent être réunies pour déclencher la maladie :

Eau contaminée par des légionelles

Production d’aérosols

Inhalation de ces aérosols

L’ingestion d’eau contaminée ne conduit pas à la maladie, et aucune transmission interhumaine n’a été démontrée jusqu’à présent. (Source : ARS Pays de la Loire)

Quels sont les facteurs qui influencent la prolifération de la bactérie ?(source : INRS)

Eau stagnante (bras mort, réservoir, bac de condensation, éléments obstruant un réseau…)

Température comprise entre 20 et 45°C*

Biofilm (dépôt organique verdâtre sur les parois internes des canalisations)

Matériaux favorables (caoutchouc, silicone et certains plastiques)

Présence de corrosion avec résidus métalliques (fer, zinc, aluminium)

Dépôts de calcaire

* Les légionelles se multiplient faiblement en dessous de 20°C, arrêtent de se reproduire à 55°C et sont détruites à partir de 60°C (en 32 min) jusqu’à 75°C (destruction instantanée).