Légionellose : une bactérie discrète mais dangereuse

Tuyau d'arrosage d'un potager.
La bactérie Legionella se développe facilement dans certains systèmes où l’eau chaude ou tiède peut stagner. | ©Image by Kev from Pixabay
La légionellose est une infection pulmonaire grave, parfois mortelle, qui survient par inhalation d’eau contaminée par des bactéries du genre Legionella. Ces bactéries se développent facilement dans certains systèmes où l’eau chaude ou tiède peut stagner, comme les tours de refroidissement (climatisation des grands bâtiments), les spas ou encore les canalisations d’eau chaude. Pourtant, elles restent encore largement méconnues du grand public.

Article rédigé par Atmo BFC, association en charge de la qualité de l’air – PARTENARIAT

Qu’est-ce que la légionellose ?

La légionellose est une infection provoquée par une bactérie de la famille des Legionella. Elle peut prendre deux formes :

  • Une forme banale ou « fièvre de Pontiac », qui provoque un syndrome grippal et une toux sèche. La durée d’incubation de l’ordre de quelques heures à 48 heures, la guérison est spontanée en 2 à 5 jours.
  • Une forme plus grave ou « maladie du légionnaire », aux conséquences plus dramatiques. La bactérie se multiplie dans les alvéoles pulmonaires et provoque une infection des poumons (pneumonie), des difficultés respiratoires, des complications rénales, voire un état de choc. Le temps d’incubation varie de 2 à 13 jours. Les symptômes précurseurs sont fièvre, maux de tête, fatigue, troubles digestifs (nausées, diarrhée) et essoufflement. Sans traitement adapté, elle peut s’avérer mortelle dans près de 11% des cas (source : Santé Publique France)

Pourquoi « légionelle » ?

En 1976, des anciens combattants se réunissent lors du 58e congrès de l’American Legion à Philadelphie. Parmi les 182 participants, 29 d’entre eux sont victimes d’une affection pulmonaire qui leur sera fatale. Un an plus tard, la bactérie Legionella pneumophilia est identifiée. On apprendra par la suite que la bactérie s’était propagée par le système de climatisation de leur hôtel.

Quelles sont les personnes à risque ?

Un traitement antibiotique permet un rétablissement total en trois semaines. Mais la légionellose doit être traitée très rapidement car elle peut être fatale chez certaines personnes, notamment celles dont le système immunitaire est fragile :

  • Les personnes de plus de 50 ans
  • Les nourrissons et enfants
  • Les personnes immunodéprimées (cancer, diabète, traitements immunosuppresseurs…)
  • Les personnes souffra nt d’autres maladies pulmonaires (insuffisants respiratoires, souffrant de BPCO –bronchopneumopathie chronique obstructive– ou d’emphysème…)
  • Les fumeurs
  • Les personnes souffrant d’alcoolisme chronique

 

Les cas de légionellose sont donc particulièrement préoccupants lorsqu’ils apparaissent dans un établissement hospitalier. La mortalité peut atteindre 40 % chez les malades hospitalisés, et plus chez les immunodéprimés (source : HCSP)

Statistiquement, les hommes sont près de trois fois plus touchés que les femmes.

Quels sont les modes de transmission ?

La légionelle est une bactérie présente naturellement dans l’eau et le sol.  Sa prolifération est favorisée par l’eau tiède stagnante (au-delà de 20 °C). Elle se développe dans :

  • Les réseaux d’eau chaude sanitaire (douches, bains à remous…)
  • Les systèmes de climatisation ou de refroidissement (tours aéroréfrigérantes)
  • Les spas, fontaines décoratives, nébulisateurs, humidificateurs…

 

La contamination survient par inhalation de micro-gouttelettes (aérosols) d’eau contaminée de taille < 5 µm. Trois conditions doivent être réunies pour déclencher la maladie :

  • Eau contaminée par des légionelles
  • Production d’aérosols
  • Inhalation de ces aérosols

 

L’ingestion d’eau contaminée ne conduit pas à la maladie, et aucune transmission interhumaine n’a été démontrée jusqu’à présent. (Source : ARS Pays de la Loire)

Quels sont les facteurs qui influencent la prolifération de la bactérie ?(source : INRS)

  • Eau stagnante (bras mort, réservoir, bac de condensation, éléments obstruant un réseau…)
  • Température comprise entre 20 et 45°C*
  • Biofilm (dépôt organique verdâtre sur les parois internes des canalisations)
  • Matériaux favorables (caoutchouc, silicone et certains plastiques)
  • Présence de corrosion avec résidus métalliques (fer, zinc, aluminium)
  • Dépôts de calcaire

 

* Les légionelles se multiplient faiblement en dessous de 20°C, arrêtent de se reproduire à 55°C et sont détruites à partir de 60°C (en 32 min) jusqu’à 75°C (destruction instantanée).

Les bons gestes

Si de nombreux établissements recevant du public font l’objet de contrôles et d’interventions pour prévenir tout risque, il n’en va pas de même pour l’habitat individuel.

Ainsi dans son logement, s’il est impossible d’éradiquer complètement les légionelles, il est possible de limiter leur prolifération :

  • Canalisations et distribution d’eau chaude :
    • Ouvrir régulièrement tous les robinets pour éviter la stagnation
    • Maintenir l’eau froide en dessous de 20°C
    • Maintenir l’eau chaude au minimum à 50 °C (pour limiter la formation de tartre), idéalement entre 60 et 65 °C (pour inactiver la bactérie)
    • Limiter le volume de stockage d’eau chaude (pour renouveler fréquemment l’eau)
    • Nettoyer et détartrer régulièrement embouts de douche, filtres, pommeaux (pour lutter contre l’entartrage et la corrosion)
    • Ne pas débrancher le chauffe-eau en cas d’absence
    • Après une longue absence, laisser couler l’eau chaude et froide quelques minutes
    • Utiliser du chlore, ou autre produit adapté, dans les bains bouillonnants privés

 

  • Climatisation/ventilation :
    • Entretenir régulièrement les installations (climatisation, air conditionné, humidificateurs)
    • Désinfecter périodiquement les conduits d’aération
  • Dispositifs biomédicaux (inhalateurs, appareils d’oxygénothérapie ou de lutte contre l’apnée du sommeil) :
    • N’utiliser que de l’eau stérile pour le nettoyage et le remplissage

