L’eau du robinet des Belfortains sous haute surveillance

Dans l’évier, l’eau coule toujours. Cédric Bernard coupe le robinet et observe son thermomètre. D’une valeur de quelques 20°C au moment où l’eau a commencé à couler, l’appareil indique à présent 17,8°C. « Il faut toujours laisser couler un peu l’eau, intervient Simon Bellec, de l’ARS. Les premiers jets, il faut mettre un petit récipient, laisser couler et mettre dans les fleurs. C’est le principal général qu’on donne quand on fait une info facture. L’eau stagne dans les petits réseaux intérieurs et faire cette manipulation pendant quinze à vingt secondes permet de chasser l’eau stagnante et d’avoir des garanties sur la qualité de l’eau. » Il complète : « L’eau chaude n’est pas potable car elle passe par des canalisations différentes. Quand on met de l’eau chaude dans sa casserole pour des pâtes pour gagner du temps, c’est une erreur. »

En plus du chlore et de la température, les agents de l’eau vont évaluer l’aspect, la couleur, l’odeur et la saveur de l’eau du robinet contrôlé. « L’aspect va être la présence ou non de particules en suspension. Pour la couleur, est-ce que l’eau est jaunâtre ou parfaitement limpide ? » détaille Cédric Bernard.

Une fois ces étapes passées, d’autres flacons vont être remplis pour les analyses en laboratoire. Un flacon pour les paramètres physico-chimiques – pH, conductivité, turbidité. Un flacon pour la microbiologie. Et un dernier pour la bactériologie. Ces flacons seront transportés dans « une enceinte réfrigérée ». « Les flacons contiennent du thiosulfate de sodium qui va neutraliser le chlore présent dans l’eau. Celui censé désinfecter et tuer les bactéries. Les bactéries ont alors le champ libre. Il faut donc prendre la précaution de refroidir l’échantillon pour que les bactéries cessent de se reproduire et qu’on ait, de retour au laboratoire, le même nombre de bactéries – s’il y en avait dans le flacon – qu’au moment où on a prélevé. »