Itinéraire de l’eau potable à Belfort

« La première étape est une désinfection à l’ozone, injectée dans l’eau sous forme de gaz. Cet oxydant fort va détruire tout ce qui est matière organique, tout ce qui est vivant », débute Alexandre Loichemol. Avant d’être rendue potable, la qualité de l’eau est contrôlée selon plusieurs paramètres. Deux analyseurs sont chargés d’évaluer la turbidité (le caractère trouble), la conductivité (un indicateur de la minéralisation de l’eau, soit de la teneur en calcium et en magnésium) et l’acidité de l’eau (le pH) de l’eau arrivant dans les deux canalisations. Ce sont les indicateurs-clés, représentatifs de la qualité. « On ne peut pas rechercher en continu les micropolluants, personne ne sait le faire, précise Simon Bellec de l’ARS. On repère les problèmes quand il y a une dérive des indicateurs-clés. Il y a alors une intervention de la collectivité. »

L’ozone en excès est ensuite dégazé. Cette technique par l’ozone « est très spécifique à Belfort », selon Simon Bellec. « C’est un choix de méthode, par sécurité, pour avoir une filière la plus simple possible. »