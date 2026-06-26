Le Territoire de Belfort redoute les feux d’espaces naturels

La préfecture du Belfort alerte sur « un risque accru de feux de végétation (chaume) », compte tenu de la situation météorologique ; le département est placé en alerte rouge canicule depuis jeudi midi.

« Les séquences de tirs de feu d’artifice ou de spectacle pyrotechnique en cas de canicule augmente fortement les risques pour la sûreté de l’évènement », indique la préfecture dans son communiqué de presse. Un arrêté, pris ce jeudi, interdit ce type les feux festifs (feux de la Saint-Jean, feux de camp, feux de joie) et les feux d’artifices, le temps de l’épisode de vigilance rouge. Et cela, dans tous les espaces du département, privé ou public.