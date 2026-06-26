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Le Territoire de Belfort redoute les feux d’espaces naturels

Les feux de forêts ont détruit plus de 66 136 ha à l'été 2022 en France.
La préfecture du Territoire de Belfort redoute des feux d'espaces naturels. | ©Adobe stock – illustration

La préfecture du Territoire de Belfort a pris un arrêté interdisant les feux d’artifices ou les spectacles pyrotechniques, en raison des conditions météorologiques.

La préfecture du Belfort alerte sur « un risque accru de feux de végétation (chaume) », compte tenu de la situation météorologique ; le département est placé en alerte rouge canicule depuis jeudi midi.

« Les séquences de tirs de feu d’artifice ou de spectacle pyrotechnique en cas de canicule augmente fortement les risques pour la sûreté de l’évènement », indique la préfecture dans son communiqué de presse. Un arrêté, pris ce jeudi, interdit ce type les feux festifs (feux de la Saint-Jean, feux de camp, feux de joie) et les feux d’artifices, le temps de l’épisode de vigilance rouge. Et cela, dans tous les espaces du département, privé ou public.

La vigilance rouge doit se poursuivre jusqu'à dimanche

Cette décision s’inscrit dans une série de mesures prises au regard de la situation : interdiction des manifestations sportives organisées en extérieur ou dans des salles non climatisées jusqu’à la fin de la vigilance rouge ; interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique ; dérogations préfectorales permettant le démarrage des chantiers et agricoles plus tôt dans la journée (dès 5 h) ; ou encore renforcement des maraudes.

La canicule devrait se maintenir jusqu’à dimanche inclus. Le Doubs, de son côté, a renforcé son alerte sécheresse (lire notre article).

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