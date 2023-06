Le Territoire de Belfort placé en vigilance sécheresse

Sur les cinq dernières années, quatre ont été des années sèches. Celle-ci ne fera pas exception. Le département est placé en vigilance, l’étape avant les alertes sécheresse et les restrictions. La rivière de l’Allan, qui passe dans le Territoire de Belfort, enregistre des niveaux assez bas pour déclencher ce stade de vigilance. « La situation s’est fortement dégradée en trois semaines », explique le préfet du Territoire de Belfort, Raphaël Sodini. Le département se situant en tête de bassin de l’Allan, il est très sensible à la variation de la situation et notamment de la pluviométrie.