Le Territoire de Belfort placé en vigilance sécheresse

En 2023, la vigilance sécheresse (qui est le premier des cinq seuils d’alerte existant), dans le Territoire de Belfort avait été activé dès le 7 juin. En 2022, dès le 20 avril. Cette année, l’excédent pluviométrique depuis l’automne dernier avait permis une recharge optimale des nappes phréatiques. Et les précipitations, abondantes, du printemps et du début de l’été ont retardé les tensions d’alimentation en eau potable.

Ce 14 août, malgré plusieurs jours caniculaires, et des orages nocturnes fréquents, le débit des cours d’eau baisse significativement, prévient la préfecture du Territoire de Belfort. Ce qui la conduit à placer le département en état de vigilance sécheresse. « Les besoins des milieux aquatiques ne sont plus totalement assurés », poursuit-elle. « Les débits relevés par les stations hydrométriques sur la Savoureuse à hauteur de Giromagny, la Bourbeuse et l’Allaine ont atteint les valeurs de vigilance », indique encore la préfecture.

Pour le moment, au stade de la vigilance, aucune mesure de restriction n’est prise. Mais elle demande de mettre en oeuvre des « écogestes », tels que l’utilisation de l’eau de pluie pour arroser les fleurs et les jardins, la prise de douche plutôt que de bain, l’utilisation de ces appareils électroménagers seulement lorsqu’ils sont pleins.