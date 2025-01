Le Territoire de Belfort placé en vigilance jaune pour « grand froid »

Face à une baisse marquée des températures annoncée depuis dimanche et pour les prochains jours, le préfet du Territoire de Belfort a activé, à partir du dimanche 12 janvier à 23 h 59, le niveau de vigilance jaune du plan ORSEC « Vagues de froid ». Selon les prévisions de Météo France, une vague de froid significative traversera le département jusqu’au 15 janvier, avant un retour progressif à des températures positives.

Ce dispositif prévoit une intensification des actions en faveur des personnes vulnérables. Les maraudes et les permanences du « 115 », numéro d’urgence gratuit pour signaler les sans-abris, seront renforcées. Huit places d’hébergement d’urgence supplémentaires ont été mobilisées, et les accueils de jour resteront ouverts toute la journée. Par ailleurs, les services de secours, les forces de l’ordre et les communes sont appelés à une vigilance accrue pour identifier et aider les personnes en détresse.

La préfecture rappelle l’importance de signaler toute personne en difficulté dans la rue au « 115 », ou au « 15 » en cas d’urgence vitale. Les élus locaux sont également incités à activer leur plan communal de sauvegarde pour répondre aux besoins d’hébergement provisoire.