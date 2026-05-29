Le Territoire de Belfort en état de vigilance sécheresse

Et pour cause, les pluies de cet hiver et du début de printemps ne suffisent pas. Malgré un mois de février arrosé, la pluviométrie des autres mois a été déficitaire au regard des normales saisonnières. « Elles (les précipitations, NDLR) peinent à maintenir durablement un débit minimal dans les rivières et demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins cumulatifs de la végétation, des écosystèmes aquatiques et des nappes phréatiques », explique la préfecture. Des nappes phréatiques qui sont pourtant essentielles en cette période de sécheresse.

« Comme d’ordinaire, les bassins versants du Nord du territoire sont touchés de manière plus précoce et significative », prévient la préfecture. Dans les autres stations du département, la situation se maintient autour du seuil de vigilance.

D’un côté, le Grand Belfort prévoit d’activer l’interconnexion avec l’usine de Mathay d’ici la fin du mois de mai. De l’autre, L’Office français de la biodiversité (OFB) conduit des tournées du programme ONDE. Un programme d’observations visuelles des petits et moyens cours d’eau. « Les écoulements restent visibles sur l’ensemble du territoire, mais les débits observés sont faibles dès que la pluviométrie est absente pendant plusieurs jours. »