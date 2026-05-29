Le Territoire de Belfort en état de vigilance sécheresse

Avec la hausse des températures de ces derniers jours, les débits des courants d’eau du Territoire de Belfort connaissent une diminution significative. A tel point que les milieux aquatiques ne sont plus suffisamment alimentés. Au vu de la situation, le préfet, Alain Charrier, a pris la décision de passer le département en état de vigilance sécheresse. À noter que l’année dernière, l’état de vigilance sécheresse avait été déclenché fin juin, soit un mois plus tard que cette année (lire notre article).
De fortes chaleurs combinées à un manque de précipitations
Et pour cause, les pluies de cet hiver et du début de printemps ne suffisent pas. Malgré un mois de février arrosé, la pluviométrie des autres mois a été déficitaire au regard des normales saisonnières. « Elles (les précipitations, NDLR) peinent à maintenir durablement un débit minimal dans les rivières et demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins cumulatifs de la végétation, des écosystèmes aquatiques et des nappes phréatiques », explique la préfecture. Des nappes phréatiques qui sont pourtant essentielles en cette période de sécheresse.
« Comme d’ordinaire, les bassins versants du Nord du territoire sont touchés de manière plus précoce et significative », prévient la préfecture. Dans les autres stations du département, la situation se maintient autour du seuil de vigilance.
D’un côté, le Grand Belfort prévoit d’activer l’interconnexion avec l’usine de Mathay d’ici la fin du mois de mai. De l’autre, L’Office français de la biodiversité (OFB) conduit des tournées du programme ONDE. Un programme d’observations visuelles des petits et moyens cours d’eau. « Les écoulements restent visibles sur l’ensemble du territoire, mais les débits observés sont faibles dès que la pluviométrie est absente pendant plusieurs jours. »
Adopter les bons gestes
« À ce stade, il est essentiel d’adopter des éco-gestes du quotidien », rappelle la préfecture. Il est ainsi conseillé de remplir ses récupérateurs d’eau lors des jours de pluie et de les utiliser pour l’arrosage. Pour éviter de trop consommer d’eau, il faut privilégier la douche au bain et installer des équipements hydro-économes. Les appareils électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle…) ne sont à utiliser que lorsqu’ils sont remplis.
Pour le moment, aucune mesure de restriction n’a été annoncée. « La mise en œuvre de ces gestes préventifs est déterminante pour préserver durablement la ressource en eau », souligne la préfecture. Pour rappel, le suivi des arrêtés sécheresse est disponible sur la plateforme Vigi’Eau.