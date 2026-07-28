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Le nord Franche-Comté passe en vigilance « orange » canicule

Carte de Météo France sur la nouvelle vague de canicule qui arrive sur la France le 29 juillet 2026.
Carte de Météo France sur la nouvelle vague de canicule qui arrive sur la France le 29 juillet 2026. | ©Météo France

Le Doubs et le Territoire de Belfort sont placés en vigilance « orange » canicule à partir de ce mercredi 29 juillet, à 12 h. Près de 40 °C est attendu par endroit.

Seize départements sont placés en vigilance « orange » canicule par Météo France, à partir de ce mercredi 29 juillet, à 12 h. Cela concerne les Landes, la Gironde, l’ex région Rhône-Alpes, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs et le Territoire de Belfort. La Haute-Saône est placée en vigilance « jaune ».

« Sur le centre-est du pays les très fortes chaleurs seront durables. Un nouvel épisode caniculaire va y débuter. Mercredi, les maximales y seront comprises entre 36 et 39 degrés », indique Météo France dans sa note relative à l’alerte. La préfecture du Doubs alerte sur des température pouvant même atteindre 40° C, localement.

« Si le Sud-Ouest n’attend qu’un jour à 40 °C (soit le mercredi), plusieurs jours à 36-40 °C (à l’ombre) se confirment à l’Est du pays avec des nuits à 20-25 °C », commente Météo Franc-Comtoise. Qui ajoute : « Une légère baisse est prévue en fin de semaine avec possiblement quelques orages mais la chaleur devrait s’intensifier à nouveau dès le lundi 03 août. »

Quels sont les bons réflexes face à la canicule ?

  • Buvez de l’eau régulièrement, sans attendre d’avoir soif ;
  • Continuez à manger normalement ;
  • Mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;
  • Ne sortez pas aux heures les plus chaudes ;
  • Si vous devez sortir, portez un chapeau et des vêtements légers ;
  • Maintenez votre logement frais, fermez les fenêtres et les volets durant la journée et ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais ;
  • Ne buvez pas d’alcool ;
  • Évitez les efforts physiques ;
  • Donnez et prenez des nouvelles de vos proches ;
  • Prenez soin des publics les plus vulnérables (personnes âgées, bébés et enfants) ;
  • Pensez à vos animaux domestiques.

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