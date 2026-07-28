Le nord Franche-Comté passe en vigilance « orange » canicule

Seize départements sont placés en vigilance « orange » canicule par Météo France, à partir de ce mercredi 29 juillet, à 12 h. Cela concerne les Landes, la Gironde, l’ex région Rhône-Alpes, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs et le Territoire de Belfort. La Haute-Saône est placée en vigilance « jaune ».
« Sur le centre-est du pays les très fortes chaleurs seront durables. Un nouvel épisode caniculaire va y débuter. Mercredi, les maximales y seront comprises entre 36 et 39 degrés », indique Météo France dans sa note relative à l’alerte. La préfecture du Doubs alerte sur des température pouvant même atteindre 40° C, localement.
« Si le Sud-Ouest n’attend qu’un jour à 40 °C (soit le mercredi), plusieurs jours à 36-40 °C (à l’ombre) se confirment à l’Est du pays avec des nuits à 20-25 °C », commente Météo Franc-Comtoise. Qui ajoute : « Une légère baisse est prévue en fin de semaine avec possiblement quelques orages mais la chaleur devrait s’intensifier à nouveau dès le lundi 03 août. »
Quels sont les bons réflexes face à la canicule ?
- Buvez de l’eau régulièrement, sans attendre d’avoir soif ;
- Continuez à manger normalement ;
- Mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;
- Ne sortez pas aux heures les plus chaudes ;
- Si vous devez sortir, portez un chapeau et des vêtements légers ;
- Maintenez votre logement frais, fermez les fenêtres et les volets durant la journée et ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais ;
- Ne buvez pas d’alcool ;
- Évitez les efforts physiques ;
- Donnez et prenez des nouvelles de vos proches ;
- Prenez soin des publics les plus vulnérables (personnes âgées, bébés et enfants) ;
- Pensez à vos animaux domestiques.