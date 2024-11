Le hérisson, un symbole local d’une biodiversité fragile

France Nature Environnement et d’autres associations animent, en région, des programmes de sciences participatives et inventaires pour mieux évaluer et comprendre la situation des hérissons. En participant, les habitants contribuent activement à la conservation de cette espèce. Chaque observation aide à cartographier les populations et à identifier les zones à risques.



Participez à l’amélioration de la connaissance que l’on a sur cette espèce, grâce à l’opération de recensement du hérisson – France Nature Environnement : https://herisson.fne25.fr/#/

Vous pouvez aussi recenser les hérissons en disposant des tunnels, une enquête proposée par la LPO :

https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/espace-presse/communiques/2020/mission-herisson-une-nouvelle-enquete-participative-lancee-par-la-lpo

Enquête sur le Hérisson d’Europe de mars à juin en Bourgogne – SHNA OFAB :

https://observatoire.shna-ofab.fr/fr/enquete-sur-le-herisson_623.html