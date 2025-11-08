PUB

Belfort: le canal des Forges est désormais à ciel ouvert

Une piste cyclable et piétonne longe le nouveau canal des Forges
Une piste cyclable et piétonne longe le nouveau canal des Forges. | ©Le Trois – Jade Belleville

Damien Meslot, maire de Belfort, a inauguré ce vendredi 7 novembre le canal de l’étang des Forges ainsi que la piste douce qui le borde. Avant enterré, ce canal est aujourd'hui à ciel ouvert.

Sous le soleil de ce vendredi 7 novembre, juste en face de la Maison de Quartier des Forges, Damien Meslot a inauguré la mise à ciel ouvert du canal de l’étang des Forges ainsi que la piste cyclable et piétonne qui la longe. Ce canal a deux missions : vidanger l’étang et évacuer l’eau en cas de forte pluie. L’eau part de l’étang des Forges pour rejoindre la Savoureuse. 

Autrefois couvert, ce canal était en mauvais état et nécessitait une rénovation ; l’évacuation de l’eau n’était plus garantie. Le chantier est lancé en décembre 2024. Ce canal est aujourd’hui visible et n’est donc plus enterré. Pour s’adapter à ce nouveau canal, des aménagements ont dû être mis en place. De part et d’autre de ce dernier, des grilles ont été posées « pour éviter qu’il y ait des embâcles si jamais il y a des branches ou des choses comme ça qui tombent dans l’eau », explique Antoine Burrier, directeur de l’eau et de l’environnement. 

Un canal au fond en rochers naturels

Mais ce n’est pas tout, le sol des 260 mètres de fond du canal a été recouvert de rochers naturels. Et cela, pour garantir la qualité de l’eau. « Si ça avait été de la terre, cela aurait ramené des matières en suspension et joué sur la turbidité de l’eau », précise Antoine Burrier. C’est-à-dire que l’eau aurait eu tendance à être plus trouble. 

La maire de Belfort revient sur ce sujet : « Les rivières naturelles, les fonds ne sont pas en pierre comme ça; là c’est un ajout de l’homme. » Mais, le directeur de l’eau le rassure, dans quelques temps, les cailloux, aujourd’hui blancs, vont se fondre dans le décor.

Des grilles sont en place en amont et en aval du canal des Forges à ciel ouvert.
Des grilles ont été mises en place pour éviter l'obstruction du cours d'eau. | ©Le Trois – Jade Belleville

Une piste cyclable et piétonne

Avec le temps ensoleillé de ce vendredi après-midi, les promeneurs et cyclistes se sont déjà appropriés la voie douce aux abords du canal, recouverte d’un revêtement drainant : « L’eau qui tombe va directement dans le sol », explique Antoine Burrier. Cette nouvelle piste part de la rue de Marseille et rejoint l’étang des Forges par la rue Auguste-Bussière. Un embranchement part en direction des maisons situées rue de la Cinquième-division-blindée. Elle est également toute proche des logements en construction du Domaine des cygnes.  

« Ce sont des opérations qui vont dans le cadre d’un aménagement plus durable de l’étang des Forges », annonce Damien Meslot. Pour l’ensemble des travaux ayant duré onze mois, la facture s’élève à 1,150 millions d’euros, dont 166 832 euros de subvention fonds vert.

