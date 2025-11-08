Belfort: le canal des Forges est désormais à ciel ouvert

Sous le soleil de ce vendredi 7 novembre, juste en face de la Maison de Quartier des Forges, Damien Meslot a inauguré la mise à ciel ouvert du canal de l’étang des Forges ainsi que la piste cyclable et piétonne qui la longe. Ce canal a deux missions : vidanger l’étang et évacuer l’eau en cas de forte pluie. L’eau part de l’étang des Forges pour rejoindre la Savoureuse.

Autrefois couvert, ce canal était en mauvais état et nécessitait une rénovation ; l’évacuation de l’eau n’était plus garantie. Le chantier est lancé en décembre 2024. Ce canal est aujourd’hui visible et n’est donc plus enterré. Pour s’adapter à ce nouveau canal, des aménagements ont dû être mis en place. De part et d’autre de ce dernier, des grilles ont été posées « pour éviter qu’il y ait des embâcles si jamais il y a des branches ou des choses comme ça qui tombent dans l’eau », explique Antoine Burrier, directeur de l’eau et de l’environnement.