L’allergie aux pollens de graminées bat son plein

La famille des graminées (poaceae) regroupe près de 10 000 espèces différentes. Ce sont des plantes généralement caractérisées par une tige légère et très résistante renflée de nœuds réguliers, d’où poussent de longues et fines feuilles lancéolées, formant une gaine autour de la tige. Leurs petites fleurs, rassemblées en épis, se transforment en fruits secs appelés « caryopses » (par exemple les grains du blé). Parmi les plus répandues, on distingue :

Les graminées fourragères, poussant dans les prairies, jardins, pelouses, au bord des routes… : Fléole des prés (Phleum pratense) ; Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ; Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) ; Ivraie vivace (Lolium perenne) ; Pâturin des prés (Poa pratensis) ; Fétuque des prés (Festuca pratensis) ; Chiendent (Elymus repens) ; Agrostide (Agrostis capillaris) ; Houlque laineuse (Holcus latanus) …

Les graminées céréalières, cultivées dans les champs pour l’alimentation : Avoine (Avena sativa) ; Maïs (Zea mays) ; Seigle (Secale cereale) ; Blé (Triticum sativum) ; Orge (Hordeum vulgare) …

Les graminées ornementales, plantées dans les parcs et jardins, produisant peu de pollens : Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) ; Fétuque (Festuca amthystina, F. glauca, F. mairei…) ; Baldingère (Phalaris arundinacea) ; Fromental élevé (Arrhenatherum elatius) …



La pollinisation des graminées commence en avril et se termine en septembre, la principale floraison se situant entre mai et juillet, avec un pic généralement dans le courant du mois de juin.

Dans la famille des graminées, le seigle présente un pollen parmi les plus agressifs !