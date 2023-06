La sécheresse dans le Territoire de Belfort signe le début des restrictions en eau

Après l’étape vigilance il y a 10 jours (lire notre article), le Territoire de Belfort passe au niveau d’alerte. Un seuil franchi qui signe le début des restrictions des usages de l’eau. Parmi les mesures les plus significatives, on retrouve l’interdiction d’arroser entre 8h et 20h, l’interdiction du remplissage et de la vidange des plans d’eaux, ainsi que l’interdiction de laver son véhicule dans les rouleaux en station-service. L’arrêté démarrera mardi 20 juin. « Il n’y aura pas de sanction la première semaine. Mais il pourra y avoir des contrôles, comme l’an passé » (lire notre article), et ce, dès la semaine prochaine, prévient le préfet du Territoire de Belfort, Raphaël Sodini.