La pollution de l’air, double fardeau sanitaire et économique

Le dernier rapport de Santé Publique France, publié fin janvier 2025, confirme l’ampleur de l’impact de la pollution de l’air sur la santé en France. En plus d’être responsable de 40 000 décès annuels, elle favorise le développement de maladies chroniques comme l’asthme, les cancers du poumon, l’hypertension et les maladies métaboliques. Pour la première fois, les chercheurs ont consolidé des données établissant un lien direct avec des pathologies neurodégénératives, des troubles du spectre autistique et des complications pendant la grossesse, comme des naissances prématurées. L’étude souligne aussi l’effet des restrictions liées au Covid-19 sur la baisse des polluants et, par conséquent, sur la réduction des impacts sanitaires, apportant ainsi des pistes d’action concrètes.

L’analyse met également en avant un coût économique colossal de 17 milliards d’euros par an, prenant en compte les dépenses médicales, les pertes de productivité et la dégradation du bien-être des malades et de leurs proches. Les experts insistent sur la nécessité d’actions ciblées, notamment pour les populations les plus vulnérables, vivant à proximité des axes routiers ou dans des zones précaires. Ils rappellent aussi que la pollution ne vient pas uniquement du trafic automobile, mais aussi du chauffage au bois, souvent sous-estimé par les collectivités. Pour améliorer la qualité de l’air, des politiques publiques plus inclusives sont essentielles, en intégrant mieux les personnes précaires qui bénéficient peu des dispositifs actuels, comme les aides à l’achat de véhicules électriques.

Selon Atmo France, dans le contexte de la récente adoption de la nouvelle directive européenne concernant la qualité de l’air ambiant et du programme « Un air pur pour l’Europe », ces nouvelles données réaffirment l’enjeu de santé publique autour de la pollution de l’air, et incitent à poursuivre durablement les efforts de réduction de la pollution sur toutes ses sources et sur l’ensemble du territoire.