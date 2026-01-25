La LPO a besoin d’aide pour sauver les amphibiens

Des bénévoles installent des dispositifs pour éviter que les amphibiens se fassent écraser.
En 2025, 16 700 amphibiens ont été sauvés grâce aux bénévoles de Franche-Comté. | © Emma Favier

Pour aider les amphibiens à traverser les routes sans se faire écraser, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Bourgogne-Franche-Comté a besoin de volontaires. De janvier à mai, des bénévoles sont nécessaires sur huit communes de Franche-Comté.

« Aidez la LPO à sauver les grenouilles, tritons, salamandres et crapauds qui vivent à côté de vous. » La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Bourgogne-Franche-Comté lance un appel aux volontaires. L’objectif : sauver les amphibiens en les aidant à traverser la route. L’association part d’un constat fait par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), chaque année en France, entre 25 et 50 millions d’amphibiens meurent écrasés sur les routes, principalement lors de la période de migration. Pour contrer ce fléau, la Ligue pour la protection des oiseaux met en place, de janvier à mai 2026, des actions de sauvetage routier. Un dispositif établi dans huit communes de Franche-Comté : Saules, Vorges-les-Pins, Mathay, Villers-le-Lac, Le Bélieu, et Verrières- du-Grosbois dans le Doubs, Eloie dans le Territoire de Belfort et Denezières dans le Jura. 

En Franche-Comté, 16 700 amphibiens sauvés l’année dernière

Pour pouvoir mettre en place ces sauvetages, la Ligue pour la protection des oiseaux doit avoir au minimum vingt bénévoles par site. Pendant cinq mois, les participants vont faire les abords des routes pour récupérer les amphibiens dans les seaux et filets installés. Ces dispositifs ont été installés en amont dans des secteurs identifiés. Ils auront la mission de les faire passer de l’autre côté de la chaussée pour que les grenouilles, tritons ou encore salamandres rejoignent les zones de reproduction sans se faire écraser. « Votre aide est très précieuse, même sur une seule journée », précise la LPO. Grâce à la mobilisation citoyenne de 295 bénévoles, plus de 16 700 amphibiens ont été sauvés en 2025 en Franche-Comté. Pour s’inscrire, il suffit de compléter le formulaire suivant :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3JdTCQmCq3iD_4aBkkkRX6XOCmjyv-mRwBaFt9zz1DXsk2w/viewform

Les dates à retenir

Vorges-les-Pins (25) – du 30 janvier au 04 avril 2026 puis à l’automne du 11 septembre au 14 novembre

Verrières-du-Grosbois (25) – du 31 janvier au 04 avril 2026

Saules (25) – du 06 février au 04 avril 2026  

Eloie (90) – du 7 février au 11 avril 2026

Mathay (25) – du 14 février au 11 avril 2026

Denezières (39) – du 15 février au 03 avril 2026

Villers-le-Lac (25) – du 26 février au 22 avril 2026

Le Bélieu (25) – du 28 février au 09 mai 2026

Nos derniers articles

Une osmie rousse

Préparez votre gîte à abeille solitaire en février

L’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté encourage les multiples actions de préservation des milieux, des espèces et de leurs interactions... Elle vous donne des pistes pour mieux comprendre notre lien à la nature et devenir ensemble des acteurs de sa préservation. En 2024, son outil l’Observatoire Régional de la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté fait état de 1 978 espèces menacées : au moins 10% des espèces recensées en région.
Jean-Michel Petitjean, président du tribunal de commerce de Belfort - Montbéliard depuis le 23 janvier 2026.

Belfort-Montbéliard : Jean-Michel Petitjean, nouveau président du tribunal de commerce

Jean-Michel Petitjean succède à Christian Reynaud à la présidence du tribunal de commerce de Belfort-Montbéliard. Il a été installé ce vendredi 23 janvier 2026, ainsi que deux nouveaux juges.
,
Clément Calvez, président du FC Sochaux-Montbéliard, devant l'une des baies vitrées du "bungalow" qui donne sur les usines de Stellantis.

Clément Calvez : « Le FC Sochaux va lancer une augmentation de capital »

Où en est le redressement du FC Sochaux-Montbéliard ? Clément Calvez, président du club, explique le chemin parcouru depuis la reprise en 2023 et trace les contours des prochains mois. Une augmentation de capital est en cours de montage pour apporter suffisamment de trésorerie pour les deux prochaines saisons.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC