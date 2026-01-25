La LPO a besoin d’aide pour sauver les amphibiens

« Aidez la LPO à sauver les grenouilles, tritons, salamandres et crapauds qui vivent à côté de vous. » La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Bourgogne-Franche-Comté lance un appel aux volontaires. L’objectif : sauver les amphibiens en les aidant à traverser la route. L’association part d’un constat fait par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), chaque année en France, entre 25 et 50 millions d’amphibiens meurent écrasés sur les routes, principalement lors de la période de migration. Pour contrer ce fléau, la Ligue pour la protection des oiseaux met en place, de janvier à mai 2026, des actions de sauvetage routier. Un dispositif établi dans huit communes de Franche-Comté : Saules, Vorges-les-Pins, Mathay, Villers-le-Lac, Le Bélieu, et Verrières- du-Grosbois dans le Doubs, Eloie dans le Territoire de Belfort et Denezières dans le Jura.