La LPO a besoin d’aide pour sauver les amphibiens

« Aidez la LPO à sauver les grenouilles, tritons, salamandres et crapauds qui vivent à côté de vous. » La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Bourgogne-Franche-Comté lance un appel aux volontaires. L’objectif : sauver les amphibiens en les aidant à traverser la route. L’association part d’un constat fait par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), chaque année en France, entre 25 et 50 millions d’amphibiens meurent écrasés sur les routes, principalement lors de la période de migration. Pour contrer ce fléau, la Ligue pour la protection des oiseaux met en place, de janvier à mai 2026, des actions de sauvetage routier. Un dispositif établi dans huit communes de Franche-Comté : Saules, Vorges-les-Pins, Mathay, Villers-le-Lac, Le Bélieu, et Verrières- du-Grosbois dans le Doubs, Eloie dans le Territoire de Belfort et Denezières dans le Jura.
En Franche-Comté, 16 700 amphibiens sauvés l’année dernière
Pour pouvoir mettre en place ces sauvetages, la Ligue pour la protection des oiseaux doit avoir au minimum vingt bénévoles par site. Pendant cinq mois, les participants vont faire les abords des routes pour récupérer les amphibiens dans les seaux et filets installés. Ces dispositifs ont été installés en amont dans des secteurs identifiés. Ils auront la mission de les faire passer de l’autre côté de la chaussée pour que les grenouilles, tritons ou encore salamandres rejoignent les zones de reproduction sans se faire écraser. « Votre aide est très précieuse, même sur une seule journée », précise la LPO. Grâce à la mobilisation citoyenne de 295 bénévoles, plus de 16 700 amphibiens ont été sauvés en 2025 en Franche-Comté. Pour s’inscrire, il suffit de compléter le formulaire suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3JdTCQmCq3iD_4aBkkkRX6XOCmjyv-mRwBaFt9zz1DXsk2w/viewform
Les dates à retenir
Vorges-les-Pins (25) – du 30 janvier au 04 avril 2026 puis à l’automne du 11 septembre au 14 novembre
Verrières-du-Grosbois (25) – du 31 janvier au 04 avril 2026
Saules (25) – du 06 février au 04 avril 2026
Eloie (90) – du 7 février au 11 avril 2026
Mathay (25) – du 14 février au 11 avril 2026
Denezières (39) – du 15 février au 03 avril 2026
Villers-le-Lac (25) – du 26 février au 22 avril 2026
Le Bélieu (25) – du 28 février au 09 mai 2026