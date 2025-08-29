La justice suspend la chasse à la bécassine dans le Doubs et le Jura

Le tribunal administratif de Besançon a suspendu vendredi en référé la chasse à la bécassine des marais et à la bécassine sourde, des espèces menacées de disparition, dans les départements du Doubs et du Jura.

« La justice offre un répit aux bécassines françaises », a estimé la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) dans un communiqué. Le tribunal se prononcera ultérieurement sur le sujet « au fond ».

Saisie par l’association de défense des oiseaux, la juge des référés a suspendu les arrêtés préfectoraux du Doubs et du Jura autorisant la chasse de ces oiseaux de septembre 2025 à janvier 2026. Elle a estimé que « ces espèces sont en danger critique de disparition sur le territoire national », selon un communiqué du tribunal administratif.

« Seuls trois à six couples d’effectifs nicheurs » ont en effet été comptabilisés dans le département du Jura en 2024 et « une cinquantaine dans le département du Doubs ». Le préfet avait autorisé « des quotas de prélèvement de 30 oiseaux par chasseurs ».