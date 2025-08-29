La justice suspend la chasse à la bécassine dans le Doubs et le Jura

Le tribunal administratif de Besançon. | ©Le Trois - EC
Le tribunal a estimé que "ces espèces sont en danger critique de disparition sur le territoire national" . | ©Le Trois - E.C.

Le tribunal administratif de Besançon a suspendu vendredi en référé la chasse à la bécassine des marais et à la bécassine sourde, des espèces menacées de disparition, dans les départements du Doubs et du Jura.

(AFP)

Le tribunal administratif de Besançon a suspendu vendredi en référé la chasse à la bécassine des marais et à la bécassine sourde, des espèces menacées de disparition, dans les départements du Doubs et du Jura.

« La justice offre un répit aux bécassines françaises », a estimé la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) dans un communiquéLe tribunal se prononcera ultérieurement sur le sujet « au fond ».

Saisie par l’association de défense des oiseaux, la juge des référés a suspendu les arrêtés préfectoraux du Doubs et du Jura autorisant la chasse de ces oiseaux de septembre 2025 à janvier 2026. Elle a estimé que « ces espèces sont en danger critique de disparition sur le territoire national », selon un communiqué du tribunal administratif.

« Seuls trois à six couples d’effectifs nicheurs » ont en effet été comptabilisés dans le département du Jura en 2024 et « une cinquantaine dans le département du Doubs ». Le préfet avait autorisé « des quotas de prélèvement de 30 oiseaux par chasseurs ».

Sursis pour la bécassine

La juge relève aussi « qu’aucune donnée scientifique actuelle ne permet d’affirmer que les populations migratrices de ces espèces reviendraient nicher en France en cas de disparition de ces effectifs ».

Pour Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO, la justice administrative a confirmé que « l’objectif de conservation d’une espèce en péril immédiat doit primer sur l’exercice d’un loisir mortifère. Cette décision de justice permet de donner un sursis à la bécassine des marais au cœur d’un des derniers bastions français où l’espèce réussit encore à se reproduire. »

La bécassine des marais est un oiseau typique des milieux marécageux, reconnaissable à son plumage brun mimétique et son long bec droit.

En France, sa population nicheuse a diminué de plus de 75% depuis les années 1970, selon la LPO, avec à peine une soixantaine de couples qui se reproduisent aujourd’hui sur le territoire, dont près de la moitié dans le bassin du Drugeon, dans le Doubs.

Les causes principales de sa lente disparition sont l’asséchement et l’artificialisation des zones humides, mais « la chasse y contribue également » et fait « courir un risque existentiel aux rares nicheurs français », affirme la LPO.

L’association appelle à « mettre en place un moratoire pour interdire durablement la chasse des bécassines dans les départements accueillant les derniers couples nicheurs ».

Nos derniers articles

L'homme était connu des forces de l'ordre pour trafic de stupéfiants. © fsHH Pixabay

Audincourt : le corps d’un homme défiguré découvert

Le corps d'un homme mort et méconnaissable, gisant à proximité d'une importante flaque de sang, a été découvert dans un jardin à Audincourt, a indiqué jeudi à l'AFP le procureur de Montbéliard.
élève dans une classe

10 623 écoliers attendus lundi dans les écoles du Territoire de Belfort

Selon les prévisions de la direction départementale de l’Education nationale, le Territoire de Belfort va perdre 162 écoliers en cette rentrée de septembre 2025 par rapport à 2024.
A la Maison du don de Belfort, 122 dons de plasma sont attendus chaque semaine. | ©Le Trois - E.C.

Les deux défis de l’EFS : collecter du plasma et renouveler les bénévoles

Jeudi 28 août, Frédéric Pacoud, président de l’Établissement français du sang (EFS), était en visite à Belfort. Il est venu rappeler les grands défis de l’institution pour les années à venir : développer la collecte de plasma et attirer de nouveaux bénévoles, en particulier parmi les jeunes.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC