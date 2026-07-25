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La Haute-Saône renforce les restrictions pour prévenir les feux de forêt

Aucun territoire n'est aujourd'hui épargné par le risque des feux de forêt.
La Haute-Saône renforce les restrictions pour prévenir les feux de forêt. | ©Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est – archvies

La préfecture de Haute-Saône renforce les mesures de protection des forêts et des espaces naturels pour limiter le risque de feux.

Depuis le mois de janvier, plus de 50 000 hectares d’espaces naturels sont déjà partis en fumée en France ; le triste record de 2022 risque d’être rapidement dépassé. « Face aux effets de la sécheresse et des périodes de fortes chaleurs sur l’état des massifs forestiers, de la végétation et des espaces naturels, le préfet de la Haute-Saône a décidé de renforcer les mesures de protection destinées à prévenir les départs de feu », indique la préfecture dans un communiqué de presse.

À ce titre, il est interdit, dans les forêts, et dans un périmètre de 200 mètres autour de ces espaces naturels :

  • de fumer, y compris sur les voies publiques traversant ces espaces ;
  • d’utiliser tout appareil producteur de feu (réchaud, barbecue, briquet) ou de réaliser un feu de cuisson ;
  • d’utiliser des feux d’artifice, des pétards, des articles pyrotechniques ou de procéder à des spectacles pyrotechniques ;
  • de réaliser des feux festifs ou de manipuler des objets festifs en ignition, notamment des flambeaux.

"Chacun a un rôle à joueur"

Dans ce communiqué, le préfet rappelle que les lâchers de lanterne sont interdits dans le département, de manière permanente.

En période de canicule et de sécheresse, « chacun a un rôle à jouer », insiste le préfet de Haute-Saône :

  • pas de mégot jeté par la fenêtre de la voiture ;
  • pas de travaux source d’étincelles ;
  • signaler immédiatement toute fumée suspecte (18 ou 112).

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