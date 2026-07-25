La Haute-Saône renforce les restrictions pour prévenir les feux de forêt

Depuis le mois de janvier, plus de 50 000 hectares d’espaces naturels sont déjà partis en fumée en France ; le triste record de 2022 risque d’être rapidement dépassé. « Face aux effets de la sécheresse et des périodes de fortes chaleurs sur l’état des massifs forestiers, de la végétation et des espaces naturels, le préfet de la Haute-Saône a décidé de renforcer les mesures de protection destinées à prévenir les départs de feu », indique la préfecture dans un communiqué de presse.

À ce titre, il est interdit, dans les forêts, et dans un périmètre de 200 mètres autour de ces espaces naturels :