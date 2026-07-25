La Haute-Saône renforce les restrictions pour prévenir les feux de forêt

Depuis le mois de janvier, plus de 50 000 hectares d’espaces naturels sont déjà partis en fumée en France ; le triste record de 2022 risque d’être rapidement dépassé. « Face aux effets de la sécheresse et des périodes de fortes chaleurs sur l’état des massifs forestiers, de la végétation et des espaces naturels, le préfet de la Haute-Saône a décidé de renforcer les mesures de protection destinées à prévenir les départs de feu », indique la préfecture dans un communiqué de presse.
À ce titre, il est interdit, dans les forêts, et dans un périmètre de 200 mètres autour de ces espaces naturels :
- de fumer, y compris sur les voies publiques traversant ces espaces ;
- d’utiliser tout appareil producteur de feu (réchaud, barbecue, briquet) ou de réaliser un feu de cuisson ;
- d’utiliser des feux d’artifice, des pétards, des articles pyrotechniques ou de procéder à des spectacles pyrotechniques ;
- de réaliser des feux festifs ou de manipuler des objets festifs en ignition, notamment des flambeaux.
"Chacun a un rôle à joueur"
Dans ce communiqué, le préfet rappelle que les lâchers de lanterne sont interdits dans le département, de manière permanente.
En période de canicule et de sécheresse, « chacun a un rôle à jouer », insiste le préfet de Haute-Saône :
- pas de mégot jeté par la fenêtre de la voiture ;
- pas de travaux source d’étincelles ;
- signaler immédiatement toute fumée suspecte (18 ou 112).