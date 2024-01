La campagne de surveillance des pollens débutent

Les problématiques reliant la santé et l’environnement sont de plus en plus significatives ces dernières années : il est désormais clairement établi que certaines questions de santé relèvent de conditions liées à l’environnement. Dans le cas des pollens, cette relation est évidente pour les personnes sensibilisées aux pollens.

La prévalence de l’allergie aux pollens varie en fonction de l’âge (source à retrouver ici) : elle est plus élevée chez l’adulte jeune que chez les enfants et les personnes âgées (de 7 à 20% chez les enfants et de l’ordre de 30% chez l’adulte).

Le pollen est un élément reproducteur des plantes, dont la taille est généralement de quelques dizaines de µm, ce qui ne permet pas de le déceler à l’œil nu. Les minuscules grains de pollens jouent le rôle d’allergènes et provoquent par inhalation, en pénétrant dans les voies respiratoires des individus allergiques, des affections diverses portant sur le nez, les bronches, les yeux ou encore la peau, notamment :

rhinite allergique, éternuements,

asthme,

conjonctivite allergique,

urticaire ou eczéma de contact…

S’ils ne sont pas traités, certains symptômes de l’allergie peuvent s’aggraver et se compliquer en asthme allergique, induisant difficultés respiratoires, avec une sensation d’oppression thoracique, toux sèche ou encore respiration sifflante.