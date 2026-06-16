La campagne 2026 de lutte contre l’ambroisie est lancée

L’ambroisie est aussi une plante toxique pour la nature. Cette plante se propage très rapidement sur des terres exploitées par l’activité humaine. « Les localisations se retrouvent principalement sur les accotements routiers et les parcelles agricoles », décrit l’ARS. Mais elle peut apparaître aussi sur des chantiers, lors de déplacements de terre et de minéraux.

«L’ambroisie constitue également une menace importante pour les agriculteurs », prévient l’agence. La plante peut notamment entraîner une perte de rendement. Un vrai manque à gagner pour les agriculteurs. Mais cela leur demande aussi plus de main-d’œuvre, ils se retrouvent avec des charges supplémentaires pour le désherbage et le travail du sol. La région met donc en place des actions pour diminuer le développement de cette plante.