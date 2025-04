La biodiversité, une oubliée des médias en France

Souvent étouffée dans le brouhaha médiatique, la voix de la nature a bien du mal à se faire une place pour exprimer les enjeux environnementaux et ceux de la biodiversité.Pourtant, plus on parle de nature, plus on la protège. Dans ses rapports, les experts pour le climat (GIEC) évoquent à plusieurs reprises le rôle des médias dans la perception du changement climatique. Aujourd’hui, de nombreuses voix s’élèvent – scientifiques, journalistes, associations – pour sensibiliser, informer et alerter. Mais pour qu’elles soient entendues, elles doivent être relayées.

En 2024, les sujets liés à l’environnement ne représentaient que 3,7% du temps d’antenne dans les programmes d’information des médias audiovisuels français, selon l’Observatoire des médias de l’écologie. Un chiffre en diminution de 30% par rapport à l’année précédente. De plus, la biodiversité et l’érosion des ressources sont des crises environnementales 2 à 4 fois moins traitées que le climat (1,3% en 2024).