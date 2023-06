Ces plaintes s’appuient sur cinq infractions possibles (atteintes à l’environnement aquatique et aux poissons, dégradation de la qualité de l’eau, pollution aggravée des eaux et mise en danger de l’environnement), a-t-il détaillé. Quasi-indestructibles, les substances per- et polyfluoroalkylées ou PFAS (une famille regroupant plus de 4 700 molécules) s’accumulent avec le temps dans l’air, le sol, les eaux des rivières, la nourriture et jusqu’au corps humain, d’où leur surnom de polluants “éternels”. Une enquête regroupant 17 médias, dont Le Monde, avait éditée une carte avec les sites contaminés, dont une cinquantaine en Bourgogne-Franche-Comté.