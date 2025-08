Jura : rare envol d’un aiglon royal

L’aigle royal s’était jusqu’alors réfugié dans les Alpes et dans les Pyrénées. Le massif du Jura compte désormais douze couples, dont six dans l’Ain, un dans le Jura et le reste en Suisse. En France, le nombre de couples s’élève entre 390 et 450, selon la Ligue de protection des oiseaux (LPO).