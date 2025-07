Belfort : 16 espèces d’oiseaux à observer à l’étang des Forges cet été

En flânant le long de l’étang des Forges à Belfort, un arbre attire facilement l’œil. Il s’agit d’une héronnière. Depuis plusieurs mois, des dizaines de hérons garde-bœufs y ont élu domicile. Vivant en colonie, l’espèce migre entre la France et l’Asie, l’Afrique et l’Europe de l’est. Arrivés en avril/mai, les oiseaux ont niché et se sont reproduits à l’étang des Forges pour la deuxième année consécutive. Si quelques dizaines d’oiseaux sont présents en journée, ils sont bien plus nombreux à la tombée de la nuit. Ils se servent de l’arbre comme d’un dortoir, pour se protéger.

D’autres espèces de hérons cohabitent sur l’arbre. Des bihoreaux gris ont niché cette année. Les adultes sont reconnaissables à leur tache noire sur la tête. Le plumage des jeunes est bien plus différent.

Des hérons cendrés sont présents également dans la zone. Il est possible de les distinguer à leur plumage gris et leur taille bien plus grande que les autres hérons.

Enfin, des aigrettes garzettes sont distinguables des hérons garde-bœufs. Elles possèdent un plumage d’un blanc plus éclatant, sont un peu plus grandes et longilignes. En période de reproduction, l’espèce arbore deux à trois plumes effilées sur la nuque.