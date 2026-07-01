“Je vais au boulot à vélo” : le challenge revient en septembre 2026

Le défi met en avant des changements responsables pour la planète. Ce sont les valeurs que veulent transmettre ces deux associations en organisant ce challenge. “Il est intéressant d’aller au boulot à vélo pour plein de raisons : pour la santé, pour la diminution de l’impact carbone, pour développer une dynamique, réduire la pollution du trafic automobile et pour que cela coûte moins cher”, explique Evelyne Petit, présidente de l’association Veloxygène 90 à Belfort.

Pour participer à ce challenge, il faut s’inscrire en équipe. Le défi s’adapte en fonction de votre niveau. La présidente assure que tout le monde peut participer, même pour des cyclistes d’un jour : “C’est un challenge par équipe, il faut être deux pour composer une équipe. Ensuite vous dites si vous êtes petits, moyens ou grands rouleurs, ils s’engagent dans une distance à réaliser : 5, 10, 15, 20 km par semaine.

Il y a d’autres défis secondaires à réaliser durant la période du challenge “Je vais au boulot à vélo”. Un concours de photos sous la pluie vient pimenter le défi. À la fin de l’événement, un tirage au sort est réalisé : “ On tire au sort et une cinquantaine de personnes sont récompensées.”