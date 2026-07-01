“Je vais au boulot à vélo” : le challenge revient en septembre 2026

Un vélo Un vélo mis en scène avec des légumes !
Un participant du défi "Je vais au boulot à vélo" a mis en scène son biclou. | ©DR.
En bref

Les associations Vélocité 25 et Veloxygène 90 organisent le challenge “Je vais au boulot à vélo”. Le défi est de se rendre à son entreprise en vélo. Le challenge se déroule en septembre pour l’édition 2026.

Juliana Burel

À vos marques, prêts, pédalez ! “Je vais au boulot à vélo” est un challenge proposé par les associations Vélocité 25 et Veloxygène 90 à Belfort et Montbéliard. Cette année, ils ouvrent le défi à Héricourt. Pour participer, il faut s’inscrire en binôme et se rendre dans son entreprise à vélo. Evelyne Petit, présidente de l’association Veloxygène 90, explique le rôle de celle-ci : “L’association consiste à défendre et promouvoir le vélo et son utilisation comme un moyen de transport comme les autres. Puis défendre aussi la place du vélo dans la vie (lire notre article)« . L’événement se déroule du 8 au 30 septembre et les inscriptions se font pendant l’été. L’aventure est aussi ouverte aux étudiants. En 2025, 226 personnes ont participé au challenge. La distance totale parcourue est de 20 500 kilomètres.

Le challenge "Au boulot à vélo"

Le défi met en avant des changements responsables pour la planète. Ce sont les valeurs que veulent transmettre ces deux associations en organisant ce challenge. “Il est intéressant d’aller au boulot à vélo pour plein de raisons : pour la santé, pour la diminution de l’impact carbone, pour développer une dynamique, réduire la pollution du trafic automobile et pour que cela coûte moins cher”, explique Evelyne Petit, présidente de l’association Veloxygène 90 à Belfort.

Pour participer à ce challenge, il faut s’inscrire en équipe. Le défi s’adapte en fonction de votre niveau. La présidente assure que tout le monde peut participer, même pour des cyclistes d’un jour : “C’est un challenge par équipe, il faut être deux pour composer une équipe. Ensuite vous dites si vous êtes petits, moyens ou grands rouleurs, ils s’engagent dans une distance à réaliser : 5, 10, 15, 20 km par semaine.

Il y a d’autres défis secondaires à réaliser durant la période du challenge “Je vais au boulot à vélo”. Un concours de photos sous la pluie vient pimenter le défi. À la fin de l’événement, un tirage au sort est réalisé : “ On tire au sort et une cinquantaine de personnes sont récompensées.

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