Haute-Saône : une cigogne retrouvée avec le bec coincé dans une canette de Coca-Cola

Après avoir été vu la première fois lundi 12 juin par l’agriculteur, l’oiseau a été aperçu quelques jours plus tard à “5-10 kilomètres” de là, à Faverney, puis s’est volatilisé, déclenchant un branle-bas de combat pour le trouver et le libérer de son entrave “Des bénévoles se relaient, en plus des agriculteurs et des habitants qui font une veille”, a raconté à l’AFP mardi Samuel Maas, ornithologue à la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) de BourgogneFranche-Comté.

Lundi, le directeur général de la LPO, Matthieu Orphelin, a interpellé Coca-Cola sur Twitter: “La cigogne est une espèce protégée et vous pouvez/devez être exemplaire sur le cas présent”. Sollicitée par l’AFP, l’entreprise a fait part de sa “tristesse” face à la situation et se dit favorable “à l’introduction d’un système de consigne bien conçu pour les canettes et les bouteilles, ce qui encouragerait les gens à les trier en vue de leur recyclage plutôt qu’à les jeter”.