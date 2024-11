Haute-Saône : risque élevé d’influenza aviaire

La préfecture de la Haute-Saône annonce le renforcement des mesures de prévention contre l’influenza aviaire après une hausse de cas dans les élevages et chez les oiseaux sauvages en France et dans le nord-est de l’Europe. « La France déclare son 13è foyers en élevage sur le territoire métropolitain et au moins 10 cas dans l’avifaune sauvage. Ces événements confirment une forte dynamique d’infection chez les oiseaux sauvages, dans les couloirs de migration en amont de la France », détaille la préfecture. Depuis le 8 novembre 2024, le niveau de risque pour cette maladie a été porté de « modéré » à « élevé » dans le département.

Les autorités locales ciblent particulièrement les 159 communes situées dans la vallée de la Saône, un couloir migratoire à risque pour les élevages. Ce passage fréquenté par les oiseaux migrateurs pourrait faciliter la propagation du virus dans les zones d’élevage.

Plusieurs mesures sont demandées pour renforcer la sécurité sanitaire :

Mise à l’abri des volailles : tous les détenteurs, même les particuliers, doivent désormais protéger leurs animaux. Les élevages de plus de 50 volailles devront renforcer leurs dispositifs de protection. Autocontrôles dans les élevages : les professionnels des filières de palmipèdes devront effectuer des tests réguliers pour détecter rapidement le virus. Zones de contrôle temporaire : en cas de cas confirmé chez les oiseaux sauvages, une zone de surveillance de 20 km sera instaurée, avec des restrictions pour les éleveurs. Régulation des activités cynégétiques autour des foyers de contamination. Limitation des rassemblements d’oiseaux aux seuls oiseaux de volière.





« La Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des popula- tions sera amenée à réaliser des contrôles sur le respect des mesures applicables du fait de l’éléva- tion du niveau de risque », explique la préfecture de Vesoul. Enfin, les autorités rappellent que l’influenza aviaire n’est pas transmissible à l’humain par la consommation de produits avicoles.