Haute-Saône : les éleveurs appelés à tuer les loups

“Je considère que l’Etat n’applique pas à l’élevage le principe général de protection de « l’intégrité des personnes » et qu’il y a carence de l’Etat et de la République”, dénonce Thierry Chalmin, président de la Chambre d’agriculture de Haute-Saône. “J’enjoins donc les éleveurs à protéger vous-mêmes vos biens, à sortir armés et à « taper » un loup si vous en voyez un!” ajoute-t-il dans ce courrier daté du 23 septembre. “C’est très malheureux d’en arriver là mais ça suffit.”