Haute-Saône : le massif du mont de Vannes interdit d’accès pour limiter le risque d’incendie

Destination touristique et de balade de Haute-Saône, le mont de Vannes vient d’être placé sous protection, face aux risques d’incendies, conséquence des fortes chaleur et de la sécheresse. Il n’est plus possible de profiter de son point de vue !

Les maires de Ronchamp, Malbouhans, Montessaux, la Neuvelle-les-Lure, Saint Barthélemy, Mélisey, Fresse, Ternuay, Belfahy, Plancher-les-Mines, Champagney et Plancher-bas viennent de prendre un arrêté municipal de manière coordonnée pour mettre le massif « sous protection », indique Benoit Cornu, maire de Ronchamp.