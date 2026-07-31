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Haute-Saône : le massif du mont de Vannes interdit d’accès pour limiter le risque d’incendie

Aire de pique-nique à proximité du point de vue du mont de Vannes, en Haute-Saône, à proximité de Melisey.
Aire de pique-nique à proximité du point de vue du mont de Vannes, en Haute-Saône, à proximité de Melisey. | ©Google street view

Douze communes de Haute-Saône se sont coordonnées pour interdire l’accès aux forêts du massif du mont de Vannes, afin de le mettre sous protection, compte tenu des risques d’incendie de forêt.

Destination touristique et de balade de Haute-Saône, le mont de Vannes vient d’être placé sous protection, face aux risques d’incendies, conséquence des fortes chaleur et de la sécheresse. Il n’est plus possible de profiter de son point de vue !

Les maires de Ronchamp, Malbouhans, Montessaux, la Neuvelle-les-Lure, Saint Barthélemy, Mélisey, Fresse, Ternuay,  Belfahy, Plancher-les-Mines, Champagney et Plancher-bas viennent de prendre un arrêté municipal de manière coordonnée pour mettre le massif « sous protection », indique Benoit Cornu, maire de Ronchamp.

80 km2 du massif du mont de Vannes sous protection

« Ces arrêtés interdisent l’accès à l’ensemble des forêts communales des communes concernées », poursuit le maire. Cela concerne tous les usagers : piétons, cyclistes, cavaliers, motocyclistes, motards, conducteurs. « Tout stationnement est aussi interdit à proximité des secteurs concernés, complète Benoit Cornu, qui ajoute : Les contrevenants s’exposent à de très lourdes amendes et à la confiscation de leur véhicule. »

« C’est une superficie d’environ 80 km2 qui ainsi protégée, jusqu’à nouvel ordre », indique le maire. La préfecture de Haute-Saône a renforcé ses mesures pour limiter les risques de déclenchement d’un feu de forêt (lire notre article). En début de semaine, un incendie à Melisey a déjà fait craindre le pire. 90 % des incendies d’espaces naturels sont d’origine humaine. 

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