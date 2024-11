Haute-Saône : des températures jusqu’à – 9 °C dans la nuit de jeudi à vendredi

La vigilance orange neige-verglas est maintenue dans le nord Franche-Comté (Haute-Saône, Territoire de Belfort et Doubs) jusqu’à 12 h ce vendredi 22 novembre. 31 départements seront encore placés en vigilance orange neige, verglas et vent, contre une cinquantaine jeudi, a fait savoir de son côté Météo-France. Il pourra y avoir un “fort risque de phénomène glissant par regel sur une grande partie de la moitié nord du pays”, a averti Météo-France, cité par l’AFP.

« Durant la nuit de jeudi à vendredi, les températures minimales seront comprises entre -1 et -7 °C selon la couverture nuageuse, voir localement jusqu’à -8 et -9 °C », indique la préfecture de Haute-Saône dans son communiqué de presse. D’ajouter : « La conjonction de cet épisode de froid avec les importantes chutes de neige du jour sont susceptibles de générer, dans la nuit de jeudi à vendredi puis dans la matinée, des phénomènes routiers dangereux, qui appellent à la plus grande vigilance. »

Dans le Haut-Rhin, annonce l’AFP, pas de ramassage scolaire. Dans le Territoire de Belfort, des accueils aménagés sont prévus dans les établissements scolaires et on invite à éviter de prendre la route en cas de risques.

En cas de route gelée ou verglacée :