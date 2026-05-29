Frelons asiatiques : que faire si on découvre un nid ?

Premier réflexe qui pourrait être instinctif : appeler les pompiers. Mais ce n’est pas la meilleure solution. « Certains interviennent, d’autres n’interviennent plus du tout, d’autres interviennent seulement quand il y a un risque majeur pour la santé », prévient Robin Jacoutot. Pour lui, le premier réflexe à avoir est le signalement. À la fois sur la plateforme frelon.com mais aussi en mairie. « Nous recevrons le signalement et nous le gérons. » Le Fredon va faire un travail de recensement. Prévenir la mairie permet aussi aux collectivités d’avoir un état des lieux de la situation.

Second réflexe : faire détruire le nid. « On commence à avoir les premières ouvrières qui sortent du nid. Il va grossir de plus en plus jusqu’à la fin de l’année. » Les particuliers doivent se diriger vers des entreprises spécialisées pour la destruction. Fredon a mis en place une charte des bonnes pratiques de désinsectisation. Les spécialistes la signent et s’engagent à faire leur travail en respectant certaines règles. Cette liste est à retrouver sur leur site.

À cette période de l’année, il est déconseillé de détruire le nid par soi-même. Au début du printemps, les nids primaires ne contiennent que la reine. Mais en cette fin de saison, les nids grossissent et les premières ouvrières pointent le bout de leur nez. En cas d’attaque contre le nid, les frelons peuvent se montrer agressifs.