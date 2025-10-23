Franche-Comté : jusqu’à 13 000 foyers privés d’électricité

Enedis mène des travaux de rénovation sur le réseau électrique aérien pour maintenir le réseau dans un état quasi neuf.
120 agents d'Enedis sont mobilisés pour rétablir l'électricité dans les zones touchées par la tempête Benjamin. | ©Le Trois – archives
En bref

13 000 clients ont touchés par la tempête Benjamin, annonce Enedis dans un communiqué de presse. 7 000 étaient toujours concernés par une coupure, à 12 h. Le Jura et le Doubs sont les départements les plus touchés de la région.

Des rafales de vent à 100 km/h ont été enregistrés dans la région. La Franche-Comté n’a pas été épargnée par la tempête Benjamin. La chute d’arbres ou de branches sur des câbles électriques ont perturbé le réseau de distribution. Enedis constate « d’importants dégâts sur le réseau électrique ».

Au pic de l’événement, 13 000 clients d’Enedis ont été privés d’électricité, à 8 h 30, ce jeudi matin. À 12 h, 7 000 clients étaient encore privés de courant. 150 agents d’Enedis sont mobilisés pour rétablir l’électricité « dans les meilleurs délais », rassure Enedis.

Jura et Doubs particulièrement touchés

À 12h, 3 500 clients étaient privés d’électricité dans le Jura, autour de Lons-le-Saunier, Poligny, Saint-Claude et Champagnole, 2 800 dans le Doubs dans le secteur de Pontarlier et 700 en Haute-Saône.

« Un service de dépannage est assuré par une cellule d’assistance téléphonique, disponible 24h/24 », rassure Enedis.

