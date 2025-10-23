Franche-Comté : jusqu’à 13 000 foyers privés d’électricité

Des rafales de vent à 100 km/h ont été enregistrés dans la région. La Franche-Comté n’a pas été épargnée par la tempête Benjamin. La chute d’arbres ou de branches sur des câbles électriques ont perturbé le réseau de distribution. Enedis constate « d’importants dégâts sur le réseau électrique ».
Au pic de l’événement, 13 000 clients d’Enedis ont été privés d’électricité, à 8 h 30, ce jeudi matin. À 12 h, 7 000 clients étaient encore privés de courant. 150 agents d’Enedis sont mobilisés pour rétablir l’électricité « dans les meilleurs délais », rassure Enedis.
Jura et Doubs particulièrement touchés
À 12h, 3 500 clients étaient privés d’électricité dans le Jura, autour de Lons-le-Saunier, Poligny, Saint-Claude et Champagnole, 2 800 dans le Doubs dans le secteur de Pontarlier et 700 en Haute-Saône.
« Un service de dépannage est assuré par une cellule d’assistance téléphonique, disponible 24h/24 », rassure Enedis.