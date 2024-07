Étueffont : l’intercommunalité aménage une nouvelle zone humide en supprimant deux étangs

Il y a un besoin de clarification. Depuis le mois de juin, la communauté de communes des Vosges du Sud (CCVS) a annoncé vouloir acquérir et vider deux étangs, rue d’Éloie, à Étueffont. Si cette décision peut étonner, elle est clairement expliquée par la collectivité, par l’intermédiaire de son président, Jean-Luc Anderhueber.

Dans une volonté de développement économique, la collectivité veut étendre la zone d’activités de la Brasserie, à Lachapelle-sous-Rougemont, située à proximité immédiate de la R.D. 83, un axe très fréquenté. Sur les 10 ha disponibles dans la zone, 8,4 ha sont classés en « zones humides ». La CCVS a, par ailleurs, l’obligation de conserver le volume de zones humides dans son territoire. Trois solutions sont donc possibles : éviter de détruire la zone humide ; réduire la future zone d’activités ; ou bien compenser la destruction de la zone humide. C’est cette dernière option qui est privilégiée par Jean-Luc Anderhueber. « Éviter, on ne peut pas parce qu’on veut faire du développement économique. Réduire, c’est-à-dire passer de 10 ha à 2 ha de zone d’activités, ça n’a pas de sens. Donc, il nous faut compenser. »



Pour cela, une opportunité s’offre à la collectivité : acquérir deux étangs à Étueffont. L’objectif est d’en faire une zone humide. Ce terrain s’étend sur 8,5 ha, ce qui compenserait intégralement la zone détruite avec l’extension de la ZAC de la Brasserie. Pour créer cette zone humide, il faut vider intégralement ces deux étangs. Une décision plutôt incomprise par les habitants, selon le président de la communauté de communes. Il s’explique. « Un étang n’est pas une zone humide, remarque l’élu. Oui, un étang stocke de l’eau, mais on ne peut pas le remplir plus. Et l’eau se réchauffe, donc on envoie de l’eau chaude dans les ruisseaux, poursuit-il, avant de résumer : Le but d’une zone humide, c’est de faire éponge. Là ce n’est pas le cas. » La CCVS précise aussi que la digue des étangs est en mauvais état et que des ragondins y font des trous. Cette dégradation de la digue risque d’entraîner des inondations, menaçant la route et les habitations situées à proximité.