Entre Guillaume Locatelli et les oiseaux, une passion qui dure depuis 36 ans

Guillaume Locatelli trouve alors sa réponse dans un des numéros de la revue La Hulotte, donné par son oncle professeur de sciences naturelles. « Je m’en souviendrais toujours, assure-t-il. C’était le numéro 8 qui s’intitulait « Les oiseaux de l’hiver ». Avec lui, je me suis rendu compte qu’il y avait de nombreuses autres espèces d’oiseaux, et l’envie m’a pris de les découvrir et de les identifier. » Un coup de cœur qui s’est poursuivi ensuite avec un abonnement à la revue.

Dans l’observatoire aux allures de cabane dans les arbres, ces confidences sur sa passion se font au gré du va-et-vient des oiseaux. À plusieurs reprises, Guillaume Locatelli s’interrompt soudainement pour pointer une espèce et braquer sa longue-vue dessus. « Quand on est gamin, on aime bien capturer, reprend-il. On attrape des insectes, on les met dans des boîtes, on les regarde… On se confronte au vivant. Et après on les capture en les prenant en photo. C’est un peu la même chose, parce que par la photo, on s’approprie l’oiseau en quelque sorte. »

Un martin-pêcheur, flèche bleu vif insaisissable, passe à toute vitesse. Deux goélands leucophées traînent autour de poteaux en bois au milieu de l’eau. Une grive musicienne se pose, puis repart aussitôt.

Si son premier oiseau identifié était une mésange charbonnière, l’espèce de mésanges la plus commune, Guillaume Locatelli a aujourd’hui un penchant pour les oiseaux rares. Et il a fait de l’étang des Forges son terrain d’observation principal (découvrir ici 16 espèces à observer à l’étang des Forges). Habitant à Denney et travaillant à Belfort, l’enseignant en primaire de 47 ans passe devant l’étang matins et soirs à vélo. Toujours avec les jumelles dans le sac à dos, il s’arrête « quelques minutes » le matin, un peu plus le soir, et plus longuement les week-ends.